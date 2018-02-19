“Tarhana, dünyada trend olabilecek bir lezzet”

19 Şubat 2018

FARUK ŞÜYÜN

Beykoz Üniversitesi’nin desteği ile düzenlenen Gastrobul - 1. Başkent Gastronomi Trendleri Buluşma Zirvesi sona erdi. Zirvede Türk mutfağının dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için yapılması gereken yenilikler ele alındı.

Etkinlikte ülkemizin mutfak kültürü farklı gastronomi trendleriyle yorumlanarak dünyanın farklı ülkelerinden gelen şeflere sunuldu. Yemeklerde yerel lezzetler tarhana, bulgur, mısır, nohut ve et kullanıldı…

Zirveyle dünya gastronomları ile Türk gastronomlar arasında bir sinerji oluşmasının da hedeflendiğini belirten etkinliğin organizatörlerinden Şef Tarık Kurt, Türk mutfağının dünyaya açılarak hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladı.

“Türk mutfağı dönerden ibaret değil”

Zirvede konuşan şef Hazer Amani ise tüm dünyada Türk mutfağı denilince akla gelen yemeğin döner olduğuna işaret ederek “Anadolu binlerce yıllık bir geçmişe sahip ve medeniyetlerin buluşma noktası. Yemek kültüründe müthiş bir zenginliğe sahip. Meselâ basit bir yemek gibi görünen tarhana bile bütün dünyada trend olabilecek kapasiteye sahip” dedi. Tarhana, turşu gibi fermente gıdaların değerinin tüm dünyada yeni yeni anlaşılmaya başlandığını anlatan Amani, “Bu zenginlikler işlenerek bütün dünyaya ihraç edilebilir” dedi.

“Sadece ‘duzsuz’ yeter”

Türk mutfağının çok zengin bir birikime sahip olduğunu dile getiren Şef Gökhan Gümüş ise “Osmanlı mutfağı Çin’e kadar uzanıyor. 10 binlerce yıllık geçmişi ile yemeklerimiz soslarla ve küçük dokunuşlarla tüm dünya damaklarını fethedecek özelliklere sahip” şeklinde konuştu. Gümüş, uluslararası yarışmalarda Türk yemek kültürünün en güzel örneklerinden biri olan ‘duzsuz’ ile dünya şampiyonluğu beklediğini de sözlerine ekledi.

Şeflerden yazarlara…

Zirve, Hazer Amani, Cüneyt Asan, Süleyman Dilsiz, Vedat Demir, Muhsin Ertürk, Mehmet Siriş, Z. Haldun Tüzel, Özlem Mekik, Mehmet Kudat, Yılmaz Güney, Barış Dırbalı, Yılmaz Almaz, Kadir Yakıcı ve Cemal Yıldız ile yemek programı sunucusu Asuman Kerkez’in katılımıyla gerçekleşti. Gizem Özdilli de sunucu olarak katılımcıların karşısına çıktı.

Öte yandan Gastrobul Zirvesi’nin Beykoz Üniversitesi’nin katkılarıyla sürdürüleceği ve önümüzdeki yıl İstanbul’da ikincisi düzenlenecek etkinlik kapsamında uluslararası yemek yarışması yapılacağı açıklandı.