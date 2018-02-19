Tekfen Filarmoni’den “İlkbahar Klasikleri”

19 Şubat 2018

FARUK ŞÜYÜN

Tekfen Filarmoni, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de “İlkbahar Klasikleri” adı altında konserler verecek. Ankara ve İstanbul’daki konserlerde solist, The Guardian’ın müzik eleştirmenlerine göre "Günümüzün en iyi çellistlerinden” Alman Alban Gerhardt, Eskişehir’de ise Türkiye’nin genç yeteneklerinden biri ve Tekfen Vakfı bursiyeri çellist Nil Kocamangil olacak.

“İlkbahar Klasikleri” konserlerinin ilki 6 Mart tarihinde Ankara CSO salonunda, ikincisi ise 7 Mart tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleştirilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eskişehir’de verilecek 3’üncü ve son konser ise Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Konser biletleri Biletix’te satışa sunuldu.

Kamu alanına ulaşan bir sanatçı

Berlin doğumlu çellist Alban Gerhardt, sanatını geleneksel konser salonunun çok ötesinde dinleyicilerle paylaşma konusunda tutkulu bir müzisyen. Gerhardt, okul ve hastanelerin yanı sıra kamusal alanlarda ve genç hükümlü kurumlarında müziğini dinleyiciye ulaştırmış bir sanatçı. Deutsche Bahn’la, Almanya’daki ana tren hatlarında canlı performanslar içeren işbirliği ise, klasik müzik deyince geleneksel beklentilere dair en bilinen karşı duruşu.

Orkestranın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit

İlkbahar Konserleri’nde Saygun, Elgar, Ravel ve Gounod’nun eserlerinden oluşan bir program müzik severlerle buluşurken, orkestranın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’in Japonya’nın en önemli devlet nişanı ile taltif edilmesi şerefine 20. yüzyıl Japon bestecilerinden Kiyoshige Koyama’nın da bir eseri seslendirilecek.