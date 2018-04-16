Türk "İzlenimciler" Arkas Sanat Merkezi'nde!

16 Nisan 2018

Arkas Sanat Merkezi, bahar döneminde yepyeni bir sergiyle kapılarını sanatseverlere açtı.

27 Temmuz'a kadar sürecek "Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri" isimli sergi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte manzara, natürmort ve portre başta olmak üzere müze ve özel koleksiyonlardan derlenen eserlerle Türk İzlenimciler'e ışık tutmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin modernleşme sürecinde yurtdışında gördükleri eğitimlerden sonra yurda dönen ve modern sanatın temsilcileri olarak bilinen 1914 Kuşağı sanatçılarını kapsayan sergide 125 eser yer alıyor.

İzlenimci anlayıştan etkilendiler

Sergi İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik gibi İzlenimci anlayıştan etkilenen farklı dönem sanatçılarından bir seçki sunuyor.

Serginin açılışında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas şunları söyledi:

"1800'lerin ortasından sonlarına varan bir süreci kapsayan Asker Ressamlar Sergisi'nin ardından Türk izlenimcilerin ikinci etabı olarak Renk, Işık, Titreşim Sergisi'ni açmaya karar verdik. Sergi 75 tanesi Arkas Koleksiyonu'ndan olmak üzere toplamda 17 koleksiyondan bir araya getirilen 125 eserden oluşuyor.

1914 kuşağı

1914 kuşağı sanat tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Bu kuşak Türkiye'de modern resmin kurucuları olarak biliniyor. Resim öğrenimi askeri okullarda başlamıştı. Yavaş yavaş Türkiye'de resim yapma ilkeleri Batı'da olduğu gibi öğretilmeye başlandı. Bazı askerler okulu bırakarak ressam oldu. 1914 kuşağının da öncüleri bu ressamlardır. Bu kuşak aynı zamanda açık havaya çıkarak gördüklerini resmeden ilk ressamlar.

Çallı Kuşağı'nın en önemli özelliklerinden biri de resme çeşitlilik getirmesi. Bu dönemde çok farklı konular resmin hikayesinin içerisine girmeye başlıyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını, kadının sosyal hayattaki rolü gibi kavramları resimlerde görmeye başlıyoruz."

"Renk, Işık, Titreşim Türk İzlenimcileri Sergisi"nin Arkas Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen 17. sergi olduğunu hatırlatan Arkas, "İzmir'i bir sanat şehri yapmaya çalışıyoruz. İzmir'e bunu borçluyuz" dedi.

Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter‘in de katıldığı açılış sanatseverleri bir araya getirdi.