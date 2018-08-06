Türkiye İş Bankası Müzesi 1 milyon ziyaretçi ağırladı

06 Ağustos 2018

14 Kasım 2007 tarihinde kapılarını açan Türkiye İş Bankası Müzesi, 31 Temmuz'da 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Müzenin 1 milyonuncu ziyaretçisi olan Güzin Toroz, Müze Müdürü Ayşe Özel tarafından kapıda karşılandı. Toroz'a İş Bankası'nın çelik kumbarası ile Kültür Yayınları'ndan seçilen kitaplar armağan edildi.

Kuruluşundan itibaren bir taraftan çağdaş ve ulusal bankacılığı kurup geliştirmeye çalışan, bir taraftan Türkiye'nin sanayileşme çabasına katkıda bulunan İş Bankası, toplumsal sorumluluğunun bir gereği olduğunu düşündüğü ülkemizin kuruluş ve kalkınma öyküsünü gelecek kuşaklara aktarmak üzere 1990'lı yılların sonunda kurum tarihi çalışmalarını başlattı. Bu çalışmaların sonuçlarından birisi olan Eminönü'ndeki Yenicami Şubesi'nde açılan Türkiye İş Bankası Müzesi, Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi konusunda uzmanlaşmış bir müze olma özelliği taşıyor.

Müze çalışmaları için 1924'ten bu yana Türkiye'nin dört bir köşesinde biriken belgeler, fotoğraflar, filmler, objeler, hatıralar toplandı, belgelendi ve gelecek nesillere bırakılabilecek şekilde restore edilerek korumaya alındı. Bu kapsamda; Bankanın kuruluşundan bugüne dek kullanılan, Cumhuriyet dönemi bankacılığının dönüşüm evrelerini yansıtan ve Bankadaki gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası olan nesnelerin yer aldığı Türkiye İş Bankası Müzesi Koleksiyonu oluşturuldu. Bankanın kâğıt ve görsel malzemeden oluşan koruma altındaki zengin arşivinden çok sayıda parça, kurgusu çerçevesinde salonlara yerleştirilerek ziyaretçileriyle paylaşılıyor.

Banka açısından manevi değere sahip olan eski Yenicami Şubesi'nin tarihi binası da çağdaş müzeciliğin tüm gereksinimlerini karşılayacak biçimde korunarak hazırlandı.