Yakut ve pırlantalı küpe 600 bin liraya satıldı

25 Aralık 2017

Mücevherler ve mücevher gibi saatler Portakal Sanat ve Kültür Evi'nin düzenlediği müzayedede görücüye çıktı… Müzayede hakkında konuşan Maya Portakal Bitargil saat ve mücevherlerin her müzayede için aranan parçalar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yüksek bir zevkin ve büyük bir ustalığın evliliği olan saatlerle mücevherleri yan yana getirerek, sadece onlara ait bir müzayede düzenleyebilmek mutluluk vericiydi. Meraklısı için de bulunmaz bir fırsattı. Saat ve mücevherlere özel bir müzayede tasarlayarak hem tarz, hem de fiyat aralığı yelpazesini elimizden geldiğince geniş tutabildik."

Müzayedede en yüksek satış 600 bin TL'ye Chopard yakut ve pırlantalı bir çift küpe oldu.

Farklı tasarımlar

Etkinlikte Van Cleef & Ardens'in Alhambra (r) tasarımları farklı dönemlerden Vintage, Lucky ve Magic serileriyle temsil edilirken Boucheron'un Ma Jolie serisi kolyesi ile takım küpelerine, 12,51 karatlık akuamarin taşının kesimiyle Chopard Temptations serisi yüzük ve yine Chopard'ın kırmızı halılardan tanınan Copacabana serisinden parçalara yer verildi.

Grisogono tasarımı yunus formlu özel üretim bilezik özgün kesimli safirleri ve pırlantalarıyla dikkat çekti. Audemars Piguet'in Royal Oak'un farklı modelleri ile tamamen mekanik bir arka plana sahip dijital göstergesiyle Grisogono Meccanico saat de müzayedede yer alıyordu. Bu saatlere alternatif olarak Breitling'in Bentley için özel olarak tasarladığı ve yalnızca 13 adet ürettiği pırlantalara kaplı Flying B de görücüye çıktı.

Son bölüm, kostüm ve aksesuarlardı

Müzayedenin son bölümü ise Chanel'in kostüm aksesuarlarına ayrıldı. Sınırlı sayıda üretilmiş, zarif dal ve yaprak formlarıyla süslü bir Chanel clutch ile açılan bu bölümde Paris Bizans serisinden, kristal koleksiyonundan parçalar ve Chanel ile özdeşleşmiş incilerle süslenmiş olan kolye de bulunuyordu…