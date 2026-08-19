1 Euro'ya aldığı 600 şubeli market zincirini satıyor

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İngiltere perakende sektöründe dikkat çeken bir satış hazırlığı gündemde. ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers, Temmuz 2025’te yalnızca 1 Euro gibi sembolik bir bedelle satın aldığı Poundland’ı yeniden satışa çıkarmayı değerlendiriyor.

Sky News’e dayandırılan habere göre Gordon Brothers, indirim marketi için resmi bir ihale ve satış sürecinin başlatılması konusunda danışmanlarla görüşüyor. Henüz kesin karar alınmasa da sektör kaynakları satış sürecinin ilerletilmesinin beklendiğini belirtiyor.

Gordon Brothers, mali sorunlarla mücadele eden Poundland’ı Varşova Borsası’nda işlem gören Pepco Group’tan Temmuz 2025’te sembolik 1 Euro karşılığında satın almıştı.

Şirketin yalnızca 13 ay sonra yeniden satış seçeneğini gündemine alması, İngiliz perakende sektöründe dikkatleri Poundland’ın geleceğine çevirdi. Kaynak: dunya.com

79 milyon sterlin zarar etti

Poundland’ın son açıklanan mali tabloları şirketin karşı karşıya kaldığı sıkıntının boyutunu da ortaya koyuyor.

Eylül 2024’te sona eren mali yılda şirket 79 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıkladı. Aynı dönemde Poundland’ın cirosu yüzde 2,5 düşerek 1,8 milyar sterline geriledi.

Şirket yönetimi, kötüleşen sonuçlarda ürün yelpazesinde yapılan kapsamlı değişikliklerin ve zorlu ekonomik koşulların etkili olduğunu belirtmişti. Bu süreçte mağazalara gelen müşteri sayısı ve satışlar da geriledi. Kaynak: dunya.com

200'e yakın mağaza kapandı

Poundland’ın mali sorunları geçen yıl kritik seviyeye ulaşmıştı. Şirket adına mahkemede yapılan açıklamada, mali durumun son iki yılda “önemli ölçüde kötüleştiği” ve şirketin zorlu perakende ve ekonomik koşullarda kötü performans gösterdiği ifade edildi.

Mahkemenin daha sonra onayladığı yeniden yapılandırma planı kapsamında 200'e kadar mağazanın kapatılmasına karar verildi.

Gordon Brothers ise Poundland’ı devraldığında yeniden yapılandırma ve toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 80 milyon sterline kadar finansman sağlama sözü vermişti.

Fiyat politikasında dikkat çeken değişiklik

Şirket toparlanma planı kapsamında fiyatlandırma sistemini de değiştirdi.

Poundland, temel gıda ürünlerinde fiyatları 1, 2 ve 3 sterlin olmak üzere üç ana seviyede toplamaya başladı. Gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 60’ının yeniden en düşük, yani 1 sterlinlik fiyat kategorisinde bulunduğu belirtildi.

Şirket yönetimi, son dönemde ticari performansın istikrar kazanmaya başladığını ve yeni mali verilerin yakında açıklanmasının beklendiğini ifade ediyor. Kaynak: dunya.com

12 bin çalışanın gözü satış sürecinde

Poundland bugün İngiltere genelinde yaklaşık 600 mağazayla faaliyet gösteriyor ve 12 bin kişiye istihdam sağlıyor. Kaynak: dunya.com

Ancak şirket geçen yılki yeniden yapılandırma sürecinde 2 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Yeni bir sahiplik değişiminin gündeme gelmesi, mağaza kapanışlarının ve işten çıkarmaların devam edebileceği yönündeki endişeleri yeniden artırdı.