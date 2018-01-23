1 milyar dolar ihracat hedefli mobilya fuarı başladı

23 Ocak 2018

Mobilyada yeni trendleri belirleyen ve bir milyar dolar ihracat hedefli 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık iş birliğiyle CNR Expo'da düzenlenen 14. CNR İMOB, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla başladı.

Toplam 600 firmanın bin markayla yer alacağı, 150 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, fuarın, Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olduğunu söyledi.

Fuara çok ciddi sayıda alım heyetlerinin katıldığını dile getiren Metin, "Bugün bakanlığımız tarafından hem Ur-Ge hem genel ticaret heyetleri kapsamında desteklenen 220 ülkeden yabancı iş insanlarımızı burada konuk ediyoruz." dedi.

Metin, mobilya sektörünün 2023 hedefi olan 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için Ar-Ge, tasarım ve inovasyonun önemine değinerek, bu konuda her zaman mobilyacıların yanında olacaklarını vurguladı.

İhracatçılara verdikleri desteklerden bahseden Metin, "İhracat yapmak isteyen bir sanayicimizin, tüccarımızın, 'ben ihracat yapmak istiyorum' demesi yeterlidir. O andan itibaren Ekonomi Bakanlığı olarak her adımda yanındayız." diye konuştu.

"Kimsenin üretmediğini tasarlayın"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2007'de 1,5 milyar dolar olan mobilya ihracatının 2017'de 3 milyar dolara yükseldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörün daha önce 6 milyar dolar olan 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolara yükseldi. Bugün Kanada'dan Uganda'ya birçok ülkeye mobilya ihraç ediyoruz. Sektör için katma değer önemli. Marka değeri inovasyon ve tasarım mobilya için vazgeçilmez. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, 'Herkesin bakmadığı yönden dünyaya bakmalıyız'. Sektör de kimsenin görmediği, kimsenin yapmadığı ürünleri tasarlasın."

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, fuara çok sayıda yabancı ziyaretçinin ve alım heyetinin katıldığını belirterek, yüksek alım gücüne sahip 800'den fazla yabancı firma temsilcisinin "Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı" kapsamında katılımcı firmalarla bir araya geleceğini söyledi.

Şenel, "122 ülkeden gelecek ziyaretçiye ev sahipliği yapacak fuarda, sanayi ve ticaret odalarından yaklaşık 300 kişiyi ağırlayacağız. Fuar, iç piyasa sirkülasyonu için de cazibe merkezi konumunda." diye konuştu.

"Dünyada CNR İMOB fuarını bilmeyen mobilyacı kalmadı"

Fuar öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuarın bu yıl 14'üncüsünün düzenlendiğini anımsattı.

Mobilya sektörünün dünya pazarından aldığı payın her geçen yıl arttığını dile getiren Güleç, geçen yıl 2,7 milyar dolar ihracat yapan mobilya sektörünün dünya sıralamasının ve kilogram başında düşen ihracat değerinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Güleç, "Dünyanın mobilya ile ilgilenen tüm şehirlerinde CNR İMOB Fuarı'nı bilmeyen mobilyacı kalmadı." ifadesini kullandı.

Bu yıl fuara en az 150 bin katılımcı beklediklerini ve bu sayının çok daha yukarılarda olabileceğini kaydeden Güleç, bunların 40 bininin yurt dışından geleceğini aktardı.

Güleç, yabancı fuar ziyaretçilerinin normal turistlerden çok daha fazla harcama yaptığını anımsatarak, İstanbul'un bu alanda CNR İMOB sayesinde ocak ayının son haftasında ciddi ziyaretçi ağırlayacağını bildirdi.

Geçen hafta Köln'de mobilya fuarına katıldıklarını dile getiren Güleç, "İnanın herkes CNR İMOB'u soruyor. Bizim fuarımız büyüdükçe Avrupa'daki fuarların küçüldüğünü söylüyorlar." diye konuştu.

Güleç, bu yıl mobilya sektörünün gerçekleştirmeyi hedeflediği 3 milyar dolarlık ihracatın 1 milyar dolarlık kısmının bağlantılarının CNR İMOB'da yapılacağını vurguladı.

"Yeni trendler burada belirleniyor"

Güleç, henüz fuar açılmadan uluslararası ziyaretçilerin ve yabancı heyetlerinin alana geldiğini belirterek, buraya çok ciddi ilgi olduğunu vurguladı.

Her fuarın bir hikayesi, her yılın bir trendi olduğunu dile getiren Güleç, şunları söyledi:

"Markalarımız burada hem yeni trendleri belirliyor hem de iş birliklerine imza atıyor. Bazen bir yılın trendi 3-5 yılı etkiliyor. Firmalarımız artık dünyaya marka oluşturuyor. Yani Türk mobilyacısı artık sadece Körfez, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Doğu Avrupa'da değil yükselen Asya pazarlarında, ABD'de, AB'nin önemli ülkelerinde de trendi belirleyen konseptler oluşturmaya başladı.

Türk mobilyacısı dünyada hem yeni trendleri belirliyor hem de artık çocuk mobilyası, akıllı mobilyalar, genç mobilyası gibi alt dallardan markalar oluşturuyor. Dünyanın en önemli fuarlarına markalar artık Türkiye'den gidiyor."

"900'den fazla alım heyeti fuara katılıyor"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, fuarın çok güzel bir sinerji oluşturduğunu belirterek, 900'den fazla yabancı alım heyetinin fuara katılacağını söyledi.

Geçen yıl mobilya sektörünün 2,7 milyar dolar ihracat yaptığını anımsatan Gürcan, bu yıl fuarın da katkısıyla ihracatın 3,5 milyar dolara çıkabileceğini bildirdi.

Mobilya sektörünün katma değeri yüksek, markalı ve farklı tasarımlarla mobilya üretimine yoğunlaştığını dile getiren Gürcan, bu sayede mobilya ihracatının olmadığı ülkenin yok denecek kadar az olduğunu anlattı.

Modoko Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Etem Özçelik de fuar sayesinde mobilyacıların dünyaya açıldığını belirterek, mobilya sektörü olarak bu fuar vesilesiyle bir yurt dışı harekatı başlattıklarını kaydetti.

Türkiye ve Avrasya'nın en büyüğü

Türkiye'nin ve Avrasya'nın en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB, 2023 vizyonu çerçevesinde mobilya endüstrisinin ihracat hedeflerine ulaşmasında her geçen yıl katkısını artırmaya, katılımcılarına yeni hedef pazarlara yönelik iş geliştirme olanakları sunmaya devam ediyor.

Bu yıl 600 firmanın bin markayla yer aldığı fuar, 150 bin metrekarelik kapalı alanda düzenleniyor.

En az 150 bin ziyaretçinin beklendiği fuara, çok sayıda alım heyeti katılıyor.

Mobilya üreticilerini, zincir mağazalar, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, mimarlar, dekoratörler ve endüstriyel tasarımcılar ile buluşturan fuar, İran, Suudi Arabistan, Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Nijerya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Ürdün, Lübnan, Rusya, Almanya, Fas, İsrail, Tunus, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Mısır, Filistin, Arnavutluk, Makedonya, Kosova’nın da aralarında bulunduğu 120 ülkeden katılım gösterecek ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.