1 milyar dolarlık ihracata 9 ayda ulaşıldı

07 Kasım 2018

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, LASİD'in lastik bilincinin yayılması amacıyla başlattığı "Güvenli Trafik Projesi"nin basın toplantısındaki konuşmasında, lastik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki milyar adetlik hacmiyle dünya lastik pazarının son 5 yılda yüzde 17 büyüdüğüne dikkati çeken Alemdar, Türkiye lastik sektörünün dünyanın önde gelen oyuncularından biri olduğunu, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine uluslararası standartta ihracat yapan Türkiye'nin hem kalite hem teknoloji hem de verimlilikte oldukça rekabetçi bir konumda olduğunu söyledi.

Alemdar, "Türkiye'deki lastik sektörü 2018'de gayet olumlu olarak yoluna devam ediyor. TÜİK'in verilerine göre, Türk lastikçileri, geçen yıla göre yüzde 24 artış sağlayarak, 1 milyar dolarlık ihracata 9 ayda ulaştı. Dolayısıyla işimiz kuvvetli ve güçlü bir yönde, ülkemizin cari açığını kapatma yolunda destek vererek ilerliyor." diye konuştu.

Türkiye pazarının, bu yıl da bir önceki yılın satış adetlerini yakalayacağını öngördüklerini dile getiren Alemdar, Türkiye'de ulaşıma yönelik yatırım ve altyapı çalışmaları devam ettiğini, bu çerçevede sektörün potansiyeline inandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA