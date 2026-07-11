100 bin dolarlık ev birikimi tek seferde bitti: Trump servetini eritti

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ABD'de Donald Trump destekçisi bir yatırımcının yaşadığı büyük kayıp dikkat çekti. Ev almak için yıllarca biriktirdiği 100 bin doların üzerindeki tasarrufunu Truth Social'ın çatı şirketinin halka arz sürecine yatıran kamyon şoförü Vadim Fistikan, yatırımının büyük bölümünü kaybettiğini açıkladı.

Yerel kaynakların aktardığı haberine göre Fistikan, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın halka arz sürecinde kullanılan SPAC şirketine yatırım yapma kararı aldı. SPAC modeli, yatırımcı fonlarıyla kurulan bir kabuk şirketin daha sonra özel bir şirketle birleşerek borsaya açılmasını sağlıyor.

Yatırımının ilk dönemde hızla değer kazandığını belirten Fistikan, yaklaşık 100 bin dolarlık birikiminin bir ara 205 bin dolara ulaştığını söyledi.

205 bin dolardan 30 bin dolara düştü

Hisselerde yaşanan sert düşüşün ardından yatırımının değeri yaklaşık 30 bin dolara kadar geriledi. Büyük kayıp yaşayan Fistikan, yaşadıklarını Forbes'a, "Bu tam anlamıyla bir dolandırıcılık" sözleriyle anlattı.

Fistikan, çevresindekilerin ise kendisine "Sadece Trump karşıtısın" diyerek tepki gösterdiğini ifade etti.

Uzmanlardan risk uyarısı

Haberde, ev alımı, emeklilik veya acil durumlar için ayrılan tasarrufların tek bir yüksek riskli yatırım aracına yönlendirilmesinin ciddi finansal kayıplara neden olabileceği vurgulandı.

Uzmanlar, özellikle siyasi isimler, sosyal medya etkisi veya yoğun ilgi nedeniyle hızla yükselen spekülatif yatırımlarda tüm birikimin tek bir varlığa bağlanmaması gerektiğini belirtiyor. Portföyün çeşitlendirilmesi ve yatırım risklerinin iyi analiz edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Öte yandan Trump bağlantılı bir başka SPAC işlemiyle borsaya açılan silah perakendecisi GrabAGun hisselerinin de ilk işlem günlerinin ardından önemli ölçüde değer kaybettiği aktarıldı.