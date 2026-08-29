100 bin dolarlık miras kağıt üzerinde kaldı: Bankalar tek bir imza istiyor ama...

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kişi, yatağa bağımlı ve hafif demans hastası olan 91 yaşındaki annesine ait yaklaşık 100 bin dolarlık (4 milyon 800 bin TL) hisse senedini elektronik ortama aktarmaya çalışırken bankaların engeliyle karşılaştı.

Consolidated Edison hisseleri, bir transfer kuruluşunda basılı sertifika şeklinde tutuluyor. Aile, söz konusu hisselere lehtar ekleyerek varlığın annenin ölümünün ardından doğrudan çocuklarına geçmesini ve mahkeme aracılığıyla yürütülen miras sürecine girmemesini istiyor.

Vekâletname yeterli olmadı

Annesi adına düzenlenmiş sürekli vekâletnameye sahip olan oğul, sertifikanın kaydi sisteme geçirilmesi için bankalara ve aracı kurumlara başvurdu. Ancak kurumlar, menkul kıymet işlemlerinde kullanılan “medallion signature guarantee” adlı özel imza garantisini vermeyi reddetti.

Söz konusu garanti, işlemi yapan kişinin kimliğini ve hukuki yetkisini doğrulamasının yanı sıra sahtecilik hâlinde onayı veren finans kuruluşuna mali sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle bankaların özellikle kendi müşterisi olmayan veya yeterli varlık bulundurmayan kişiler için garanti vermekten kaçındığı belirtiliyor.

Transfer kuruluşuna yeniden başvuru önerisi

Uzmanlar, ailenin öncelikle hisse senetlerini tutan kuruluşun transfer hizmetleri veya üst düzey inceleme birimiyle iletişime geçmesini öneriyor. Kuruluşun noter tasdikli beyan, farklı bir imza garantisi, sağlık raporu veya mahkeme kararı gibi alternatif belgeleri kabul edip etmediğinin sorulabileceği ifade ediliyor.

Bir diğer seçenek ise kadın adına yatırım hesabı açılması ve basılı sertifikanın bu hesaba yatırılması. Bazı aracı kurumların kâğıt sertifikaları özel imza garantisi olmadan kabul edebildiği ancak uygulamanın şirket politikasına göre değiştiği kaydediliyor.

Zaman ilerledikçe seçenekler azalabilir

Hisselerin kısa sürede satılmasını gerektiren bir durum bulunmasa da kadının karar verme kapasitesinin gerilemesi süreci daha karmaşık hâle getirebilir. Şahsen onay veya irade beyanı gerektiren seçeneklerin ilerleyen dönemde tamamen kapanabileceğine dikkat çekiliyor.

Transfer kuruluşunun alternatif belgeleri kabul etmemesi hâlinde aile için küçük miras beyannamesi veya hızlandırılmış miras prosedürü gündeme gelebilir. ABD’de eyaletlere göre değişmekle birlikte küçük miras işlemlerinde parasal sınır 50 bin dolar (2 milyon 400 bin TL) ile 150 bin dolar (7 milyon 200 bin TL) arasında bulunuyor. Bu yöntemler, belirlenen tutarın altındaki varlıkların daha düşük maliyetle ve daha kısa sürede mirasçılara geçirilmesini sağlayabiliyor.