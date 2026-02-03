100 milyar liralık finansman paketine iş dünyasından güçlü destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından, imalat sanayisi işletmeleri için uygun koşullu finansman paketini duyurdu. Buna göre, tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketi devreye alınacak.

Pakette, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak, finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunluğuyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.

Finansman paketi aynı zamanda kredi kefalet paketiyle de desteklenecek. Bu kapsamda KOBİ’ler teminat sorunu yaşamadan kredi imkanına ulaşabilecek. İstihdamını koruyan KOBİ’lere de KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlanacak.

Üretim ve istihdam için güçlü destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan 100 milyar lira büyüklüğündeki kredi paketinin tamamen yerli üretim ve istihdam güdümlü olmasının iş dünyasının beklentileriyle birebir örtüştüğünü belirterek, "İstihdamını koruyan, üretimini düzenli artıran firmalar pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Bu sebeple kredilerde performans bazlı limit mekanizması kurulmasını, ülkemizin kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması adına isabetli buluyoruz" dedi.

Avdagiç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstihdama bağlı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar sağlanacak kredinin, son dönemde finansman sıkıntısı yaşayan reel sektörümüz için can suyu olmanın ötesinde istihdam ve üretimi yükseltici bir güç olacağı kanaatindeyiz. Kredi desteğinin, iş dünyamıza sağlayacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisinin gücünü ve istikrarını teyit etmesi açısından da son derece değerli olduğunu düşünüyoruz."

Teminat sorunu yaşayan KOBİ'ler için hayati önemde

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, açıklanan desteklerin özellikle KOBİ’ler ve istihdam odaklı işletmeler açısından son derece kıymetli olduğunu ifade ederek "İmalat sanayimiz, küresel ekonomik dalgalanmalar, finansmana erişim zorlukları ve artan maliyet baskılarıyla mücadele etmektedir. 100 milyar liralık finansman paketi, üretim çarklarının durmaması ve sanayicimizin nefes alabilmesi açısından son derece yerinde ve zamanında bir adımdır" dedi.

Aydın, işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sunulmasının ve kredilerin istihdam yoğunluğuna göre şekillendirilmesinin, üretimle birlikte istihdamın korunmasını da teşvik ettiğini belirterek, "Özellikle KGF destekli olması, teminat sorunu yaşayan KOBİ’lerimiz için hayati önemdedir. Bu sayede finansmana erişimde yaşanan tıkanıklıklar önemli ölçüde aşılacaktır. ifadelerini kullandı.

Aydın, KOSGEB aracılığıyla istihdamını koruyan KOBİ’lere 10 puanlık indirim sağlanmasının da güçlü bir sosyal ve ekonomik mesaj içerdiğini kaydetti.