1.000 kişiyi çıkarıyor: Maliyet 150 milyon doları bulacak

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Dünyanın en büyük çevrim içi alışveriş platformlarından eBay, yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Küresel iş gücünün yüzde 9'unu kapsayan yeniden yapılanmanın şirkete 130 milyon ila 150 milyon dolar arasında maliyet getirmesi bekleniyor. İşten çıkarma kararının, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerden daha iyi geleceğini duyurduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD merkezli e-ticaret şirketi, 22 Ekim'de yaptığı resmî bildirimde iş gücünü azaltma planının ayrıntılarını paylaştı. Karara göre çalışanlara yapılacak kıdem ve işten ayrılma ödemeleriyle diğer haklara ilişkin giderlerin büyük bölümü 2026'nın son çeyreğinde kayıtlara geçirilecek. Yeniden yapılanmanın ise 2027'nin ilk çeyreği sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanması öngörülüyor.

İşten çıkarmaların maliyeti 150 milyon doları bulacak

eBay'in açıkladığı plana göre dünya genelindeki çalışan sayısı yaklaşık yüzde 9 azaltılacak. Şirketin 2025 yılı sonunda 12 bin 300 çalışanı bulunuyordu. Yeni kararın yaklaşık 1.000 kişiyi etkileyeceği belirtilirken hangi ülkelerde ve hangi departmanlarda ne kadar istihdam kaybı yaşanacağına ilişkin ayrıntılı bir dağılım açıklanmadı.

Yeniden yapılanmanın toplam maliyetinin 130 milyon ila 150 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, bu tutarın neredeyse tamamının işten çıkarılan personele yapılacak ödemeler ve işten ayrılma sonrasındaki haklardan kaynaklanacağını bildirdi. Giderlerin büyük bölümü yılın son üç ayında muhasebeleştirilecek ve gelecekte nakit çıkışına neden olacak.

Personel azaltma sürecinin tamamlanması için 2027 yılının ilk çeyreği hedefleniyor. Ancak şirket, işten çıkarmaların bazı ülkelerdeki iş hukuku hükümlerine, çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelere ve faaliyetlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak yürütüleceğini belirtti. Bu nedenle kararın uygulanma takvimi ülkeler arasında farklılık gösterebilecek.

Şirket yönetimi, yeniden yapılanmayla elde edilecek tasarrufun uzun vadeli büyüme hedeflerine aktarılacağını açıkladı. Böylece iş gücünün azaltılması yalnızca giderleri düşürmeye yönelik bir önlem olarak değil, şirketin kaynaklarını daha hızlı büyüyen faaliyet alanlarına yönlendirmesinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu yıl ikinci kez işten çıkarma kararı aldı

eBay, 2026 yılında daha önce de kapsamlı bir personel azaltma programı uygulamıştı. Şubat ayında çalışanlarının yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen 800 kişinin işine son verilmişti. Ekim ayında açıklanan son kararla birlikte şirketin yıl içerisinde duyurduğu işten çıkarmalardan etkilenen toplam kişi sayısı yaklaşık 1.800'e ulaştı.

Şirketin son yıllardaki istihdam politikası da benzer kararlarla şekillendi. eBay, 2023 yılında yaklaşık 500, 2024 yılında ise yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarma kararı almıştı. Böylece yeni plan, şirketin son dört yıldaki yeniden yapılanma adımlarının devamı niteliğini taşıyor.

İşten çıkarma kararları, şirketin faaliyetlerinin tümünde küçülmeye gittiği anlamına gelmiyor. eBay yönetimi, daha yüksek büyüme potansiyeli gördüğü alanlara yatırım yapmaya devam edeceğini ve stratejik öncelikleri doğrultusunda bazı pozisyonlarda işe alımları sürdüreceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, mevcut iş gücünün dağılımını değiştirmeyi ve büyüme beklentisinin daha yüksek olduğu faaliyetlere daha fazla kaynak ayırmayı amaçlıyor.

Şirketin özellikle ikinci el moda ürünleri, koleksiyon ürünleri, lüks tüketim malları ve yenilenmiş elektronik cihazlar gibi alanlara ağırlık verdiği biliniyor. Bu kategorilerdeki alıcı ve satıcıların platforma bağlılığının daha yüksek olması, şirketin rekabet stratejisinde önemli yer tutuyor. Yönetim, kaynakların bu tür faaliyetlere yönlendirilmesinin uzun vadeli büyümeyi desteklemesini bekliyor.

Gelir beklentisi yükselirken çalışan sayısı azalıyor

İşten çıkarma kararının dikkat çeken yönlerinden biri, eBay'in finansal performansına ilişkin olumlu beklentilerle aynı dönemde açıklanması oldu. Şirket, 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyreğe ilişkin sonuçlarının ağustos ayında paylaştığı tahmin aralıklarının üzerinde gerçekleşmesini beklediğini duyurdu. Kesin finansal sonuçların ise 28 Ekim'de açıklanması planlanıyor.

eBay, ağustos ayında üçüncü çeyrek gelirinin 3,07 milyar ila 3,12 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini öngörmüştü. Platformda satılan ürünlerin toplam değerine ilişkin tahmin ise 22 milyar ila 22,4 milyar dolar aralığındaydı. Şirketin son açıklaması, üçüncü çeyrekte bu beklentilerin aşılacağına işaret ediyor ancak gerçekleşmiş gelir ve kâr rakamları henüz yayımlanmadı.

İkinci çeyrek sonuçları da şirketin finansal performansında iyileşme olduğunu göstermişti. eBay'in nisan-haziran dönemindeki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 3,13 milyar dolara ulaştı. Platform üzerinden gerçekleşen satışların toplam değeri de yüzde 15 yükselişle 22,4 milyar dolar oldu.

Şirketin ikinci çeyrekteki net kârı 552 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Aynı dönemde hissedarlara hisse geri alımları ve nakit temettü yoluyla toplam 448 milyon dolar aktarıldı. Bu finansal tablo, işten çıkarma kararının doğrudan bir zarar açıklamasının ardından değil, gelir artışının sürdüğü bir dönemde alındığını ortaya koyuyor.

Şirket yönetiminin tercihi, büyümenin devam ettiği bir ortamda operasyonel yapının yeniden düzenlenmesine odaklanıyor. Ancak işten çıkarmaların sağlayacağı yıllık tasarrufun büyüklüğü açıklanmadığı için 150 milyon dolara kadar çıkabilecek yeniden yapılanma giderinin ne kadar sürede telafi edileceği henüz belli değil.

1,4 milyar dolarlık satın alma ve yeni büyüme planı

eBay'in büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri de ikinci el moda platformu Depop'un satın alınması oldu. Şirket, anlaşmayı temmuz sonunda tamamlayarak Depop'u bünyesine kattı. İşlemin, ön fiyat düzeltmeleri dahil nakit bedeli yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı.

Özellikle genç kullanıcılar arasında güçlü bir konuma sahip olan Depop'un satın alınması, eBay'in ikinci el moda ve yeniden satış pazarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Şirket, koleksiyon ürünleri ve doğrulanmış lüks malların yanı sıra ikinci el giyim alanında da büyüme fırsatları görüyor. Bu nedenle yeni iş gücü planı, şirketin satın almalar ve ürün geliştirme yatırımlarıyla şekillenen stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

eBay ayrıca yapay zekâ destekli ürün listeleme araçları, alışveriş deneyimini kolaylaştıran teknolojiler ve satıcılara yönelik otomasyon çözümleri geliştiriyor. Şirketin teknolojik yatırımları, kullanıcıların ürünlerini daha kolay satışa çıkarmasını ve alıcıların aradıkları ürünlere daha hızlı ulaşmasını amaçlıyor. Ancak açıklanan işten çıkarmaların doğrudan yapay zekâ kullanımından kaynaklandığına ilişkin bir veri bulunmuyor.

Şirket hisseleri de yıl boyunca güçlü bir performans gösterdi. Ekim ayındaki satış baskısı öncesinde eBay hisselerinin yıl başından itibaren yaklaşık yüzde 40 değer kazandığı bildirildi. Bu performans, aynı dönemde ABD'nin geniş piyasa endeksindeki yükselişin üzerinde gerçekleşti.

Önümüzdeki dönemde yatırımcılar açısından iki gelişme öne çıkıyor. Bunlardan ilki 28 Ekim'de açıklanacak üçüncü çeyrek sonuçlarının daha önceki beklentileri ne ölçüde aştığı, ikincisi ise yeniden yapılanma sonrasında işletme giderlerinde sağlanacak tasarrufun büyüklüğü olacak. Şirketin yaklaşık 1.000 çalışanını etkileyecek kararı, büyüyen teknoloji ve e-ticaret şirketlerinin istihdam politikalarını yeniden şekillendirmeye devam ettiğini gösteriyor.