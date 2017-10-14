10,5 milyon mükellefin 3 milyonu İstanbul'da

14 Ekim 2017

Türkiye'de eylül itibarıyla vergi mükellefi sayısı geçen senenin aynı döneme göre yüzde 3,27 artarak 10 milyon 535 bin 177 oldu. İstanbul, 3 milyonu aşan mükellef sayısıyla liderliğini korudu.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de eylül sonu itibarıyla 1 milyon 870 bin 451 gelir, 2 milyon 681 bin 12 gelir stopaj, 1 milyon 893 bin 299 Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ - kira geliri vergisi), 750 bin 259 kurumlar, 773 bin 218 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 566 bin 938 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Söz konusu 6 vergi türünde geçen sene eylülde toplam 10 milyon 202 bin 57 olarak tespit edilen faal mükellef sayısı bu sene eylül itibarıyla 333 bin 120 (yüzde 3,27) artarak 10 milyon 535 bin 177'ye çıktı.

Bu dönemde en yüksek artış oranı yüzde 4,43 ile kurumlar vergisi faal mükellef sayılarında olurken, son bir senede bu vergi türünde mükellef sayısı 31 bin 796 arttı.

Öte yandan faal mükellef sayıları gelir stopaj vergisinde 83 bin 288, GMSİ'de 78 bin 836, KDV'de 78 bin 795, gelir vergisinde 48 bin 107, basit usulde vergilendirilen gelir vergisinde 12 bin 298 artış kaydedildi.

İstanbul mükellef sayısında birinci

İller bazında incelendiğinde en fazla mükellef 3 milyon 47 bin 872 ile İstanbul'da bulunuyor. Bu rakamın 496 bin 402'si gelir vergisi, 280 bin 601'i kurumlar vergisi, 784 bin 936'sı gelir stopaj vergisi, 681 bin 366'sı GMSİ, 46 bin 378'i basit usulde vergilendirilen gelir vergisi ve 758 bin 189'u KDV mükelleflerinden oluştu. Bu ili 908 bin 8 mükellefle Ankara, 705 bin 816 mükellefle İzmir, 414 bin 345 mükellefle Bursa ve 412 bin 752 mükellef ile Antalya takip etti.

Bu sene 121 bin 734 vergi kimlik numarası verildi

Ayrıca Türkiye'de sene başından bu yana 121 bin 734 vergi kimlik numarası verilirken, kayıtlara geçen 3 Temmuz 1995'ten bu yana verilen vergi kimlik numarası sayısı 45 milyon 693 bin 84 olarak belirlendi.

Kaynak: AA