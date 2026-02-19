133 mağaza kapatan lüks marka devi 100 taneyi daha gözden çıkardı

Küresel lüks moda sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Fransız Kering grubu, satışlardaki ciddi düşüşün ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattı.

2025 yılında yüzlerce mağazayı kapatan şirket, ek kapanışlarla birlikte mağaza ağını küçültmeyi ve iş modelini kökten değiştirmeyi planlıyor.

En çok etkilenen marka Gucci olacak

Kering, 2025 yılı içinde markalarına ait 133 mağazayı kapattı. Bu süreçte toplam mağaza sayısı 1719’a geriledi.

Şirket ayrıca dünya genelinde en az 100 mağazanın daha kapatılacağını açıkladı. Bu kapanışların büyük bölümünün, grubun en büyük markası olan Gucci’yi etkilemesi bekleniyor.

2025 yılında bölgelere göre mağaza kapanışları şöyle gerçekleşti:

- Batı Avrupa: 13 mağaza

- Kuzey Amerika: 11 mağaza

- Japonya: 16 mağaza

- Asya-Pasifik: 42 mağaza

Şirket, bu adımın marka değerini korumak ve daha verimli bir mağaza ağı oluşturmak amacıyla atıldığını belirtti.

Satışlar yüzde 13 düştü, Gucci en büyük kaybı yaşadı

Kering’in mali sonuçları, şirketin karşı karşıya olduğu zorlukları açıkça ortaya koydu.

2025 yılında şirketin toplam geliri yüzde 13 düştü. Grubun en önemli markası Gucci ise en büyük kaybı yaşadı. Gucci’nin satışları yüzde 22 geriledi. Bu durum, Kering’in finansal performansını ciddi şekilde etkiledi.

Uzmanlara göre tüketici davranışlarındaki değişim, ekonomik belirsizlik ve lüks tüketimdeki yavaşlama bu düşüşün temel nedenleri arasında yer alıyor.

Stokları azaltıyor, maliyetleri düşürüyor

Kering, maliyetleri azaltmak amacıyla stoklarını da yüzde 8 oranında düşürdü. Şirket, 2026 yılında da stokları daha da azaltmayı planlıyor. Bu strateji, maliyet kontrolü sağlamak ve talebe daha uygun üretim yapmak amacıyla uygulanıyor.

Yeni strateji: Moda dışındaki lüks alanlara yatırım

Kering, büyümeyi yeniden başlatmak için sadece moda sektörüne bağlı kalmaktan vazgeçmeyi planlıyor. Şirket özellikle şu alanlara odaklanacak:

- Mücevher sektörü

- Güzellik ve kozmetik

- Parfüm ve kişisel bakım

Bu kapsamda Kering, güzellik bölümünü L’Oréal ile yaptığı anlaşma kapsamında 4,7 milyar dolara devretti. Aynı zamanda lüks kozmetik ve wellness alanında yeni ortaklıklar kurmayı planlıyor.

Kering, mücevher sektörünü gelecekteki büyümenin önemli bir parçası olarak görüyor. Şirket bu alandaki varlığını güçlendirmek için yeni yatırımlar yapıyor ve yeni satın almalar planlıyor.