1,46 milyar dolarlık Ethereum soygunu! Hacklenen ByBit'in Türkiye Müdürü Akçın'dan yatırımcıyı rahatlatan açıklama

Kripto para piyasası, dünyanın en büyük borsalarından biri olan Bybit’in siber saldırıya uğramasıyla sarsıldı. Bybit CEO’su Ben Zhou, hackerların bir Ethereum (ETH) soğuk cüzdanının kontrolünü ele geçirdiğini ve buradaki fonları bilinmeyen bir adrese aktardığını açıkladı.

Bybit cüzdanlarından 400 binden fazla ETH’nin çıkışıyla ortaya çıkan saldırının büyüklüğü 1,46 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu olay, kripto para tarihinde yaşanan en büyük hack olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Ethereum piyasasında düşüş

Saldırının ardından Ethereum’un piyasa değeri üzerinde büyük bir etki oluştu. ETH fiyatı yüzde 4’ten fazla değer kaybederken, hack olayının ardından yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Lido Staked Ether (stETH) satışı gerçekleşti. Bu durum Ethereum fiyatının düşüşünü hızlandırdı.

Bybit TR: Türkiye operasyonları etkilenmedi

Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, Türkiye’deki operasyonların saldırıyla bağlantılı olmadığını belirterek kullanıcıları bilgilendirdi. Akçın, Bybit TR’nin bağımsız bir yapı olarak faaliyet gösterdiğini ve tüm müşteri varlıklarının 1:1 oranında teminat altında olduğunu vurguladı.

Akçın tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İnceleme ve soruşturma işlemlerini sürdürürken, tüm müşterilerimizin fonlarının tamamen güvende olduğu ve 1’e 1 karşılıkla tutulduğu konusunda sizi temin etmek istiyoruz. Söz konusu olaydaki varlıklar henüz geri alınamamış olsa da Bybit finansal anlamda son derece güçlü ve ödemeleri gerçekleştirebilir durumda. Rezervlerimiz her türlü olası zararı karşılamaya yetecek kadar sağlam. Çekim ve alım-satım işlemleri veya platformumuzdaki diğer işlevler üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmadan, operasyonların sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak adına son derece katı risk yönetimi önlemlerimizle faaliyetlerimizi güçlü bir finansal temel üzerinde gerçekleştiriyoruz. Yaşanan durumun çekim taleplerinde bir artışa neden olduğunun farkındayız. Söz konusu taleplerden ötürü yüksek hacim nedeniyle gecikmeler yaşanabiliyor olsa da tüm çekim işlemlerinin her zaman olduğu gibi normal bir biçimde gerçekleşeceği konusunda içiniz rahat olsun. İlgili ekibimiz, işlemlerin sorunsuz bir biçimde ve zamanında gerçekleşmesi için elinden geleni titizlikle yapıyor. Bu koşullar altında göstermiş olduğunuz kesintisiz destek ve sabrınız için minnettarız!”

Bybit Global: Fonlarımız güvende

Bybit Global’den yapılan açıklamada ise borsanın finansal olarak güçlü olduğu ve tüm kullanıcı fonlarının güvence altında tutulduğu ifade edildi. Şirket yetkilileri, kayıpların henüz telafi edilmediğini ancak rezervlerin herhangi bir zararı karşılayacak kadar güçlü olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Çekim işlemlerinde yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşanabilir ancak tüm işlemler normal şekilde devam edecek. Kullanıcılarımızın sabrı ve desteği için teşekkür ederiz." denildi.

Bybit'in uğradığı büyük hack saldırısı, kripto para ekosisteminde güvenlik konularını bir kez daha gündeme taşırken, yatırımcılar varlıklarını korumak adına ek önlemler almaya yöneldi.