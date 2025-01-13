150 bin lira, 48 ay vade: Sıfır faizli evlilik kredisi! Başvuru yeri, tarihi ve şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını Aile Yılı ilan etmişti. Bu kapsamda aile kurumunun güçlendirilmesi için atılacak bir dizi adım ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Erdoğan, geçen yıl başlatılan ve deprem bölgesi önceliklik evlilik kredisinin tüm Türkiye'ye, 81 ile yayıldığını açıkladı.



Erdoğan, "Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, evlilik kredisinin dışında genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları da devreye alacaklarını duyurdu.

150 bin lira evlilik kredisinin başvuru tarihi ve şartları

Yeni evlenecek ya da evlenmeyi düşünen çiftler 150 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli sıfır faizli evlilik kredisine ilişkin detayları araştırıyor.

Evlilik kredisinin başvuru tarihi ve şartları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisi için 81 ilden başvuruların bugün itibarıyla başlatıldığını açıkladı.

Peki evlilik kredisi için hangi şartları taşımak gerekiyor?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 150 bin liralık evlilik kredisinden şu şartları sağlayanlar faydalanabiliyor:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek.

* Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).

* Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.

* Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak.

* Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak.

* Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak.

* Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek.

* Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

* Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

Evlilik kredisi başvurusu nereden yapılıyor?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki elilik kredisi başvuruları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden yapılıyor.

Evlilik kredisinden yararlanmak isteyenler başvurularını www.aile.gov.tr üzerinden yapacak.