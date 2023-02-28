1.7 milyar $’lık rekor kripto para vurgunu!

Emre ERGÜL

2022 yılında dünya bir olaylar zinciri yaşadı ki, Ukrayna Savaşı nedeniyle biraz güme gitti. Halkını doyurmakta zorluk çeken Kuzey Kore, 2022’de rekor sayıda, tam 96 balistik füze denemesi yaptı! Sır hayatların yaşandığı ülkenin ekonomisi de bir “sır küpü.” Son ekonomik verilerin 2016’ya ait olduğu ülkede gayri safi milli hasılanın bin 300 dolar olduğu “söyleniyor.”

Peki nasıl oluyor da diktatör Kim Jong-Un’un ülkesi füze programına milyonlarca dolar aktarabiliyor. The Economist dergisine göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları aynı yıl, 2022’de, tarihin en büyük kripto-para vurgununu yaptı: “Kuzeyli hackerlar tam 1.7 milyar dolar çarptı.” Raporlarla tespit edildiği belirtilen en büyük vurgun Mart 2022’de yapıldı. Kuzey Koreliler tek kalemde 600 milyon dolar çaldı.

Dergiye göre, hackerlar 4 yöntem kullanıyor: 1) Toplu kripto parayı küçük meblağlara bölünüyor. 2) Kripto paralar, kripto cüzdanlar arasında bölüştürülüyor. 3) Başka kripto-coinler alınıyor. 4) Takibini önlemek için “mikser” denilen büyük dijital havuzlarda saklanıyor. İşin ilginç tarafı, Kuzey Koreliler bu vurgunu gizli kapaklı değil, ulu orta yapıyor. Elliptic adlı blockchain analiz şirketinden David Carlisle “Olaylar blockchain dünyasında halkın önünde yaşanıyor!” Önemli not: Amerika kısa süre önce Kuzey Koreli hackerlarla bağlantılı olduğu tespit edilen kripto-cüzdanları yasakladı.

En bilindik Kuzey Koreli hacker grubu ise “Lazarus Grup.” Kendilerine “Barışın Koruyucuları” diyen grup iki ekipten oluşuyor: BlueNoroff ve Andariel. 2010’dan bu yana etkin olan grup en son, 2022’de koronavirüs aşı ve ilaçları yapan şirketlere saldırdı.