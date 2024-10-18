18 Ekim 2024: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? (Altın fiyatlarında son durum)
Ortadoğu'da tansiyon her gün biraz daha yükseliyor. İsrail dün Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü duyurdu. Büyük ölçekli bir savaşa dönme ihtimali bulunan bölgesel gerilim altın fiyatlarına doğrudan etkiden ederken altından rekor haberleri gelmeye devam ediyor... Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 18 Ekim 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
En güvenli yatırım araçları arasında yer alan altın Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım limanlarından biri.
Türkiye gibi yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde birikimini korumak isteyen vatandaşlar altına yüksek rağbet gösteriyor.
Ortadoğu’da yaşanan ve büyük ölçekli savaşa dönme ihtimali bulunan gerilim altın fiyatları üzerinden doğrudan etkiye sahip.
İsrail dün Hamas İsmail Haniye'nin öldürümesinin ardından yerine geçen Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü açıkladı.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarını başta Google olmak üzere arama motorlarında “Çeyrek altın ne kaç lira oldu”, “Tam altın kaç TL oldu”, “Ons altın kaç dolar oldu” gibi sorular sorarak aratıyor.
Altın ons başına ilk kez 2.711 doların üzerine çıktı. Ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2.979 TL seviyelerinde.
İşte güncel altın satış fiyatları:
* Gram altın satış fiyatı: 2.977,49 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.088,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı:10.169,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.016,30 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.267,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 50.194,25 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.710,64 Dolar