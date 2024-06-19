19 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin ve motorine büyük zam geliyor, tarih verildi

Akaryakıt fiyatları zam ya da indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dün 85,49 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, günü 85,33 dolar seviyesinde tamamladı. Benzinin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,21 TL

Motorin litre fiyatı: 39,26 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 41,99 TL

Motorin litre fiyatı: 42,48 TL