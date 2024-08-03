2 Ağustos'ta Türkiye'de 1,13 milyon megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 651 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 809 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Ülkemizde dün 13 bin 890 megavatsaat elektrik ihracatı, 1420 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.