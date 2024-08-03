2 Ağustos'ta Türkiye'de 1,13 milyon megavatsaat elektrik üretildi
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 131 bin 498 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 119 bin 523 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 651 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 809 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Ülkemizde dün 13 bin 890 megavatsaat elektrik ihracatı, 1420 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.