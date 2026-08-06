2 bin kez sipariş verip iptal etti: Milyonlarca dolarlık zarara yol açtı

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Japonya'da bir kadın, bir yıl içinde aynı e-ticaret sitesinden 2 bin 100'den fazla manga sipariş edip ödemelerini gerçekleştirmeden iptal ettiği için tutuklandı.

32 yaşındaki restoran çalışanı Yoşida Mayu hakkında, ticari faaliyeti dolandırıcılık yoluyla engelleme suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Soruşturmaya göre Yoşida, Temmuz 2024 ile Mayıs 2025 arasında manga yayınevi Shueisha'nın internet mağazasında başta One Piece ve Naruto olmak üzere çok sayıda ürün sipariş etti.

238 farklı kullanıcı hesabı oluşturdu

Yetkililer, Yoşida'nın bunun için 238 farklı kullanıcı hesabı oluşturduğunu, siparişlerin ödemesini son tarihe kadar bekleterek otomatik iptal ettirdiğini, kapıda ödeme seçeneğini tercih ettiği siparişlerde ise teslimatı kabul etmediğini belirtti.

Yoşida, polise verdiği ifadede suçlamaları kabul ederek eylemlerinin "günlük hayatında biriken stresten" kaynaklandığını söyledi, "Genel olarak animeyi seviyorum. Ürünleri sipariş etmek, arzularımı tatmin etme duygusu verdi" ifadelerini kullandı.

Yayıncı şirketin mali kaybı "büyük"

Ulusal basında siparişi verilerek iptal edilen ürünlerin toplam değerinin 27,2 milyon doları aştığı kaydedildi.

Shueisha Inc. şirketi, yaptığı açıklamada, geçici stok tükenmesi, satış fırsatlarının kaybı ve teslimat şirketlerine yapılan ödemelerin aksaması dahil büyük miktarda mali kayıp yaşadığını bildirdi.