20 yaşında serveti 150 milyon dolara ulaştı: Annesini bile geride bıraktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron Trump'ın servetine ilişkin dikkat çeken bir hesaplama ortaya çıktı. Forbes'un tahminlerine göre 20 yaşındaki Barron Trump'ın varlıklarının değeri yaklaşık 150 milyon dolara ulaşırken, servetin arkasındaki en büyük payı Trump ailesinin kripto para girişimi oluşturdu.

Servetinin kaynağı kripto para

Barron Trump'ın servetinin önemli bölümünün, Trump ailesinin kripto para girişimi World Liberty Financial'dan geldiği belirtildi.

Forbes'un Ekim 2025'te yayımladığı analizde, World Liberty Financial'ın Trump ailesinin servetine 1,5 milyar dolardan fazla katkı sağladığı tahmin edildi. Barron Trump'ın girişimde yüzde 10 paya sahip olduğu varsayımı üzerinden yapılan hesaplamada, buradaki varlıklarının değerinin yaklaşık 150 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

Hesaplamada token satışlarından elde edilen vergi sonrası gelirlerin yanı sıra projenin USD1 stablecoin'indeki pay ve henüz serbestçe işlem görmeyen kilitli WLFI tokenlerinin tahmini değeri dikkate alındı.

Bu nedenle 150 milyon dolarlık rakam Barron Trump'ın doğrudan sahip olduğu nakit miktarını değil, varlıklarının tahmini değerini ifade ediyor.

39 dolarlık içecek girişimi de var

Barron Trump'ın yatırımları yalnızca kripto para sektörüyle sınırlı değil. Trump, Güney Florida'dan arkadaşlarıyla hayata geçirilen Palm Beach merkezli yerba mate içecek şirketi SOLLOS'ta da yönetici olarak yer alıyor.

Şirketin ilk ürünü Pineapple + Coconut, organik Brezilya yerba matesinden elde edilen 120 miligram doğal kafein içeriyor. İçeceğin 12'li paketi 39 dolardan satılırken, kutu başına fiyat 3,25 dolara denk geliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre şirket özel yatırımcılardan yaklaşık 1 milyon dolar fon topladı. Ancak SOLLOS'un kamuoyuna açıklanmış bir şirket değerlemesi veya gelir rakamı bulunmuyor. Bu nedenle şirketin Barron Trump'ın 150 milyon dolarlık tahmini servetindeki payının ne kadar olduğu bilinmiyor.

Annesinin servetini geçti

Forbes'un söz konusu hesaplamasında Melania Trump'ın serveti yaklaşık 20 milyon dolar olarak tahmin edildi. Bu rakamlar esas alındığında Barron Trump'ın tahmini serveti annesinin yaklaşık 7,5 katına ulaşmış durumda.

Melania Trump'ın servetine ilişkin farklı kaynaklarda daha yüksek tahminler bulunması nedeniyle karşılaştırma yalnızca Forbes'un hesaplamalarına dayanıyor.

Henüz 20 yaşındaki Barron Trump'ın tahmini servetinde asıl ağırlığı ise içecek girişiminden ziyade Trump ailesinin kripto para yatırımları oluşturuyor.