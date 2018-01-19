2017'de kurulan şirket sayısı yüzde 14 arttı

19 Ocak 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2017 yılının aralık ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2017 yılı tamamında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,38 artarak, 72 bin 871'e ulaştı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 22,46 artışla 13 bin 517 oldu.

Aralıkta kurulan şirket sayısında ise, bir önceki aya göre yüzde 14,03, kooperatif sayısında yüzde 8,33 azalış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,12 artış görüldü.

Kapanan şirket sayısı, aynı dönemde yüzde 78,16, kooperatif sayısı yüzde 52,58, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,09 artış kaydetti. Böylece geçen yılın aralık ayında 5 bin 921 şirket kuruldu, 2 bin 15 şirket kapandı.

Yabancı ortaklı 717 şirket kuruldu

Geçen ay kurulan 717 yabancı ortak sermayeli şirketin 376'sı Türkiye, 95'i Suriye, 55'i Suudi Arabistan ortaklı oldu.

2017'nin tamamında 6 bin 731 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bunların 2 bin 808'i Türkiye, bin 202'si Suriye, 508'i Suudi Arabistan ortaklı şirketler olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 964'ü anonim, 5 bin 767'si limited şirket oldu.

Sinop ve Ardahan'da şirket kurulmadı

Aralıkta kurulan toplam 5 bin 998 şirket ve kooperatifin yüzde 81,63'ü limited şirketler, yüzde 17,09'u anonim şirketler, yüzde 1,28'ini ise kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,18'i İstanbul, yüzde 11,17'si Ankara, yüzde 6,04'ü de İzmir'de kuruldu. Sinop ve Ardahan'da aralıkta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen yıl toplam 73 bin 783 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 60 bin 32 limited şirket, sermayenin yüzde 32,29'unu, 12 bin 825 anonim şirket ise toplam sermayenin yüzde 67,71'ini oluşturdu. Aralıkta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 14,64 azaldı.

Şirketlerin faaliyet alanları

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 12'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 937'si inşaat, 775'i ise imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 506'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 785'i inşaat, 563'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 688'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 353'ü inşaat, 278'i de imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 695'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 316'sının inşaat, 142'sinin ise ulaştırma ve depolama sektöründe olduğu görüldü.

Aralıkta 77 kooperatif kuruldu. Kurulan kooperatiflerin 41'i konut yapı, 9'u tarımsal kalkınma, 5'er adet motorlu taşıyıcılar, üretim ve pazarlama ile toplu işyeri yapı kooperatifi oldu.

Geçen yılın tamamında 418'i konut yapı, 116'sı tarımsal kalkınma, 87'si motorlu taşıyıcılar olmak üzere toplam 912 kooperatif kuruldu.

Kaynak: AA