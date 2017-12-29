2018 yılı asgari ücret tutarı belirlendi

29 Aralık 2017

6 milyon civarında çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı açıklandı. Asgari ücret yeni yılda yüzde 14.2 artışla 1603 lira olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere bugün dördüncü kez toplandı.

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı.

Sarıeroğlu şunları söyledi:

"Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek."

Açıklama öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü.

Asgari ücret görüşmelerinde taraflar ne istiyordu?

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam öneriyordu.