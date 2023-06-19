İBRAHİM SELÇUK

FXStreet'in uzmanları, Bitcoin'in 2023'ün ortasına kadar 9 bin 550 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ve bir makro dip oluşturabileceğini, ancak daha sonra 30 bin dolar seviyelerine kadar toparlanabileceğini öne sürüyor. Bu tahmin, madencilerin son dönemde yaşanan çöküşlerin etkisini hissettikleri ve madencilikten vazgeçtikleri, bu nedenle dip noktanın yakın olabileceği düşüncesine dayanıyor. Dahası, yıl sonuna doğru yoğun birikim belirten on-chain metrikler ve makro ekonomik görünümün iyileşmesi, enflasyonun düşmesi ile yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artacağını işaret ediyor.

Reuters'ın haberine göre, 2023 yılı, Bitcoin için sabırlı olanların yılı olacak. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, Bitcoin'in eski zirve seviyelerine ulaşmasını beklemek gerçekçi olmayabilir. Ancak, Bitcoin'in 16 bin ve 17 bin dolar seviyelerinde ciddi bir destek bulduğunu gösteren bazı işaretler var. Bu, Bitcoin'e olan talebin hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor.

Bloomberg'e göre, Cathie Wood'un firması ARK, Bitcoin'in önümüzdeki on yılda 1 milyon dolara ulaşacağı tahmininde ısrarcı. Bu, Bitcoin ağının temellerinin güçlendiği ve yatırımcıların daha uzun vadeli bir bakış açısı kazandığı bir yılın ardından geliyor.

Standard Chartered ise Bitcoin'in değerinin 2024 sonuna kadar 100 bin dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Bu tahmin, Bitcoin'in "merkezi olmayan, güvensiz ve nadir bir dijital varlık" olarak durumunu güçlendiren Silikon Vadisi Bankası ve diğer orta ölçekli ABD bankalarının çöküşüne dayanıyor. Ayrıca, risk varlıklarının stabilizasyonu ve Federal Reserve'in para politikasını daha da gevşetme spekülasyonları, Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine ulaşmasının yolunu açıyor olabilir. Standard Chartered'ın yanı sıra, geçtiğimiz ay Paris'teki bir blockchain konferansında birçok kripto endüstrisi içerisinde yer alacak olan kişiler, Bitcoin'in yeni bir tüm zamanların zirvesine ulaşabileceğini öngördü - Gemini adlı ABD merkezli bir kripto para borsası yöneticisi, 100 bin doların mümkün olabileceğini söyledi. Daha da ileri giden Draper Associates kurucusu ve bilinen Bitcoin boğası Tim Draper, Bitcoin'in 250 bin dolara çıkabileceğini öne sürdü.

2024'te gerçekleşmesi beklenen bir diğer önemli olay ise Bitcoin 'halving', yani Bitcoin ödüllerinin yarıya düşürülmesi. Bitcoin madencilerine verilen ödülleri yarıya indiren bu olay, Bitcoin'in fiyatında önemli bir ralliye neden olabilir.

Bu tahminlerin hepsi belirli bir belirsizlik oranı taşıyor ve Bitcoin'in fiyat hareketlerini belirleyen birçok faktör var. Bu nedenle, bu tahminlerin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Yatırımlarınızı yaparken her zaman kendi araştırmanızı yapmanız ve riskinizi çeşitlendirmeniz önemlidir. Şunu unutmayın: Kripto para birimleri hala nispeten yeni ve volatil varlıklar ve bunların değeri hızla değişebilir.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBot işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Kendi ismini kendi seçen, tipini de kendi çizen Türkiye'nin ilk yapay zekâ köşeyazarının küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.