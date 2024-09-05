2025-2027 OVP'sinde dolar kuru hedefi açıklandı! 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılı döviz kuru hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 3 yıllık yeni yol haritasını bugün açıkladı. Ekonomi kurmaylarının katıldığı toplantıda 2025-2027 önemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri belli oldu.

Buna göre 2025-2027 OVP'sinde ortalama dolar kurunun 2024'te 33,2 TL olması beklenirken, 2025 ortalaması 42, 2026 ortalaması 44,4, 2027 ortalaması ise 46,9 olarak açıklandı.

Bugün güncellenen dolar kuru hedefi, geçen yılın eylül ayında açıklanan 2024-2024 OVP'sindeki beklentilerini akla getirdi.

Geçen yıl açıklanan ve 2024- 2026 dönemini içeren OVP'de 2024'teki ortalama dolar kuru 36,78, olarak duyurulurken, 2025 için 43,9, 2026 yılı için de 47,8'lik dolar kuru hedeflendi.