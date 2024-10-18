2025 bütçesinde harç gelirlerinden 282 milyar lira bekleniyor

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile bütçeye harçlardan toplam 282 milyar 538 milyon 376 bin liralık bir gelir sağlanması öngörülüyor. En büyük gelir kalemi tapu harçlarından bekleniyor ve bu kalemden 122 milyar 488 milyon 929 bin lira gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Bu oran, toplam harç gelirlerinin yüzde 43,4'ünü oluşturuyor.

Bunun yanı sıra yargı harçlarından 50 milyar 926 milyon 337 bin lira, noter harçlarından 12 milyar 379 milyon 25 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 18 milyar 398 milyon 163 bin lira, trafik harçlarından ise 13 milyar 72 milyon 169 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.

Bütçe ayrıca, gemi ve liman harçları, ruhsatname ve diploma harçları, imtiyazname gibi kalemlerden de önemli ölçüde gelir elde etmeyi hedefliyor. 2025'te "diğer harçlar" başlığı altında toplam 62 milyar 96 milyon 206 bin lira gelir sağlanması beklenirken, özellikle yurt dışı çıkış harcı, özel güvenlik harçları ve Türk uluslararası gemi sicil kayıt harçlarının bu kalem içerisinde önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.

2025 yılına yönelik harç gelirlerinin detaylı dağılımı şu şekilde:

* Yargı harçları: 50 milyar 926 milyon 337 bin lira

* Tapu harçları: 122 milyar 488 milyon 929 bin lira

* Trafik harçları: 13 milyar 72 milyon 169 bin lira

* Pasaport ve konsolosluk harçları: 18 milyar 398 milyon 163 bin lira

* Noter harçları: 12 milyar 379 milyon 25 bin lira