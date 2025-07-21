2025 Temmuz TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon, büyüme ve faiz tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finansal sektörden oluşan 65 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada, ekonomik görünümün ana göstergeleri olan enflasyon, faiz, kur ve büyüme beklentilerine ilişkin güncellenmiş veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Enflasyon beklentileri geriledi

Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki ankette yüzde 29,86 iken, bu ay yüzde 29,66 olarak güncellendi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 24,56’dan yüzde 23,39’a, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,35’ten yüzde 17,08’e geriledi.

Enflasyon patikasına ilişkin yapılan analizlerde, 12 ay sonrası için katılımcıların yüzde 50,21’i TÜFE’nin yüzde 22-25 aralığında, yüzde 18,34’ü ise yüzde 25-28 aralığında olacağını öngörüyor.

24 ay sonrası için en yoğun beklenti, yüzde 18-21 aralığında oluşurken, bu aralık için tahminde bulunanların oranı yüzde 41,18 oldu.

Faiz beklentisi düşüşte

Anket döneminde, BIST gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 46,21’den yüzde 43,31’e gerilerken;

önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 43,29 oldu.

Döviz kuru tahminleri yükseldi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki dönemde 43,57 TL iken, Temmuz ayında bu tahmin 43,72 TL seviyesine yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 47,04 TL’den 47,70 TL’ye çıktı.

Büyüme tahmini sabit

Katılımcılar, 2025 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 2,9, 2026 yılı için ise yüzde 3,7 olarak korudu. Bu oranlar, geçen anket dönemindeki değerlerle aynı kaldı.