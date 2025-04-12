2025'in ilk çeyreğinde dikkat çelen rakam! Somon ihracatı 84 milyon doları aştı

Türkiye'den 2025'in ilk çeyreğinde 11 bin 899 ton somon ihraç edilerek karşılığında 84 milyon 406 bin 690 dolar kazanç sağlandı. Bu dönemde Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-mart döneminde 20 ülkede alıcı buldu.

"En büyük pazarımız: Rusya Federasyonu"

Türk somonu ihracatında son yıllarda önemli bir ivme yakalandığını dile getiren DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, "Özellikle Karadeniz'de kurulu kafeslerde yetiştirilen somonlarımız, kalitesi ve lezzetiyle dünya pazarlarında giderek daha da ön plana çıktı. Yılın ilk çeyreğinde 84,4 milyon doları aşan ihracat geliri, sektörümüz adına sevindirici ve umut verici bir gelişmedir." diye konuştu.

"En büyük pazarımız olan Rusya Federasyonu'na yaptığımız ihracat 74 milyon doları aşarken ABD ve Japonya gibi pazarlarda da yer alıyor olmamız, Türk somonunun küresel rekabetteki gücünü gösteriyor. Bu dönem Azerbaycan'a da ihracat yapılması, pazar çeşitliliğimizi artırmamız açısından önemli" diyen Kobya, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılım konularında çalışmalarına hız vereceklerini açıkladı.

Azerbaycan pazarına girildi...

AA muhabirinin, DKİB verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu'na 74 milyon 37 bin 993 dolarlık, ABD'ye 2 milyon 382 bin 754 dolarlık, Japonya'ya da 1 milyon 233 bin 111 dolarlık somon ihraç edildi. Geçen yılın ilk çeyreğinden farklı olarak Azerbaycan'a da bu dönem Türk somonu dış satımı yapıldı.