2026’da iflas artışı kalıcı toparlanmaya işaret etmiyor

Coface, 2026 yılına ilişkin if­las görünümünde kalıcı bir toparlanmadan çok temkinli ve kırılgan bir dengeye işaret etti. Co­face’in Kuzeybatı Avrupa (Birleşik Krallık ve İrlanda, Benelüks ve Nordik ülkeler) Ekonomisti Jonathan Ste­enberg’in değerlendirmelerine göre, 2026 yılında küresel ölçekte ticari if­lasların yüzde 2,8 artması bekleniyor ancak bu tablo gerçek bir toparlanma­dan çok geçici bir duraklamaya işaret ediyor.

Fransa ve Birleşik Krallık’ta iflas artışının yüzde 2 seviyesinde gerçekleştiğini paylaşan Steenberg, ABD’de gümrük vergileri gibi son poli­tika adımlarından etkilenen sektörle­rin etkisiyle bu oranın yüzde 4’e ulaşa­bileceğini söyledi.

Almanya’da kamu teşviklerine rağmen özel sektör faali­yetlerindeki zayıflık nedeniyle artışın yüzde 1 ile sınırlı kalması öngörülür­ken, aktif şirket sayısındaki düşüşün etkisiyle İtalya’da yüzde 2 oranında artış, güçlenen makroekonomik iv­menin desteğiyle İspanya’da ise yüzde 3 oranında gerileme bekleniyor.

“İflaslar azalmayacak artış hızı düşecek”

2026’nın bir iyileşme yılından zi­yade, geçici bir nefes alma dönemi olacağını vurgulayan Jonathan Ste­enberg, iflas sayısının düşmeyece­ğini, sadece artış hızının duracağı­nı, faizlerin beklenenden daha yavaş gevşemesi halinde ise bu istikrarın hızla ortadan kalkacağını belirtti.

Üç yıl süren güçlü artışların ardından, 2026’nın bir sakinleşme dönemi ol­masının beklendiğini söyleyen Ste­enberg, şöyle devam etti: “İflaslar art­maya devam edecek, ancak daha ya­vaş bir hızda; bunu faiz oranları ve kredi koşullarındaki kademeli gevşe­me destekleyecek. Ancak bu istikrar kırılganlığını koruyor, borç seviyele­ri yüksek kalmaya devam ediyor, kâr marjları baskı altında ve en fazla risk altındaki sektörler gerilim belirtileri göstermeyi sürdürüyor” dedi.

Avrupa’nın kaderi kredi maliyetlerine bağlı

Jonathan Steenberg, Almanya’da iflasların yüzde 1 artmasının, Fransa ve Birleşik Krallık’ta bu oranın yüzde 2 seviyesinde kalmasının beklendiği­ni, İspanya’nın ise daha güçlü makro­ekonomik ivme sayesinde yüzde 3’lük bir gerilemeden faydalanacağını be­lirtti.

İtalya’da yüzde 2’lik düşüşün ağırlıklı olarak usul reformlarının yarattığı istatistiksel etkilerden kay­naklandığını ifade eden Steenberg, Hollanda’da beklenen yüzde 4’lük ar­tışın pandemi öncesi seviyelere kade­meli bir dönüşü yansıttığını söyledi. Kıtanın kredi maliyetine son derece duyarlı olmaya devam ettiğini vurgu­layan Steenberg, 2026’daki gidişatın büyük ölçüde finansman koşulları ta­rafından belirleneceğini belirtti.

Faizde yüzde 25’lik artış borçları katlayacak

Jonathan Steenberg, ABD’de iflasların yüzde 4 artmasının yavaşlayan ekonomi ve yükselen gümrük tarifelerinin şirketler üzerindeki baskısını yansıttığını, Kanada’da ise uzun süren büyüme döngüsünün ardından yüzde 5’lik bir gerilemeyle daha belirgin bir düşüş sürecine girileceğini belirtti.

2026 için öngörülen görece istikrarın, faiz oranlarında kesintisiz bir gevşemeye bağlı olduğunu vurgulayan Steenberg, şirketlerin uzun süredir devam eden yüksek borçluluk nedeniyle kredi maliyetlerine son derece hassas hale geldiğine dikkat çekti. Steenberg, borçlanma faizlerinde yalnızca 25 baz puanlık olası bir artışın küresel iflas oranlarını yeniden yüzde 4–5 bandına taşıyabilecek kritik bir eşik olduğunu anlattı.