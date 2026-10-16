2027 bütçesi açıklandı: 27,3 trilyon liralık harcama, 3,9 trilyon liralık açık

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2027 yılı bütçesinde kamu harcamaları, vergi gelirleri ve sosyal desteklere ilişkin hedefler netleşti. 230 kamu idaresini kapsayan bütçede en büyük harcama kalemini cari transferler oluşturacak. Faiz giderleri, personel harcamaları ve yatırımlar da bütçenin önemli bölümlerini oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak bütçe teklifinde, 2027 yılı millî gelirinin 111 trilyon liraya ulaşacağı tahmin edildi.

3 trilyon 868 milyar liralık açık öngörülüyor

2027 yılı merkezi yönetim bütçesinde giderler 27 trilyon 276 milyar lira, gelirler ise 23 trilyon 408 milyar lira olarak hesaplandı.

Bu rakamlara göre bütçede gelir ve giderler arasındaki fark 3 trilyon 868 milyar liraya ulaşacak.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3,5 olması bekleniyor. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oranın yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2026 yılı için daha önce yüzde 3,5 olarak öngörülen bütçe açığının millî gelire oranı, güncellenen tahminlerde yüzde 3,1'e indirildi.

Faiz ödemelerine 3 trilyon 975 milyar lira ayrıldı

2027 yılı bütçesinde dikkat çeken kalemlerden biri faiz giderleri oldu.

Gelecek yıl faiz ödemeleri için 3 trilyon 975 milyar lira ödenek öngörüldü. Bu tutar, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 14,6'sına karşılık geliyor.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ayrıntıları belli oldu. Gelecek yıl bütçe giderleri 27 trilyon 276 milyar lira, gelirleri ise 23 trilyon 408 milyar lira olarak öngörüldü. Faiz ödemelerine 3 trilyon 975 milyar lira ayrılırken eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, savunma ve tarım için planlanan kaynaklar da açıklandı.

Vergi gelirlerinde en büyük kalem KDV olacak

Katma Değer Vergisi (KDV) gelirlerinin 5 trilyon 681 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Gelir vergisinden 5 trilyon 533 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) ise 3 trilyon 284 milyar lira gelir öngörülüyor.

Eğitime 3 trilyon 747 milyar lira kaynak

2027 yılı bütçesinde en büyük payın eğitime ayrıldığı belirtildi. Millî Eğitim Bakanlığı için 2 trilyon 459 milyar lira ödenek öngörülürken yükseköğretim kurumlarının bütçeleri 872 milyar liraya çıkarıldı.

Yükseköğretim dâhil eğitim bütçesinin toplam 3 trilyon 747 milyar liraya ulaşacağı açıklandı.

Bu tutarın merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13,7'sine karşılık geldiği ifade edildi. Ayrıca 2002 yılında yaklaşık 510 bin olan Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen sayısının, Ekim 2026 itibarıyla 1 milyon 40 bine ulaştığı bildirildi.

Sağlık harcamaları 4,5 trilyon lirayı aşacak

2027 bütçesinde merkezi yönetimden sağlık hizmetlerine 2 trilyon 134 milyar lira kaynak ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı, yükseköğretim kurumları ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları birlikte değerlendirildiğinde sağlık alanına ayrılan toplam kaynağın 4 trilyon 532 milyar liraya ulaşacağı belirtildi.

Sosyal yardımlara 1 trilyon 341 milyar lira

2027 yılı bütçesinde sosyal yardım ve destekler için 1 trilyon 341 milyar lira kaynak öngörüldü.

Bu tutar toplam bütçenin yüzde 4,9'una karşılık geliyor.

Sosyal konut finansmanı için ayrılan kaynağın yüzde 150 artışla 250 milyar liraya yükseltileceği bildirildi.

Dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımının hızlandırılması, kiralık sosyal konut imkânlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Elektrik ve doğal gaz desteği için 605 milyar lira

2027 yılında vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarını desteklemek amacıyla ayrılan kaynağın yüzde 62 artırılarak 605 milyar liraya çıkarılması öngörülüyor.

Açıklamada, Ekim 2026 itibarıyla mesken abonelerine düşük kademede doğal gaz faturalarında yüzde 56, elektrik faturalarında ise yüzde 53 oranında devlet desteği uygulandığı belirtildi.

Enerji sübvansiyonlarının, 2027 yılında millî gelire oranla yüzde 3,5 olması beklenen bütçe açığının 0,5 puanlık bölümünü oluşturacağı ifade edildi.

Asgari ücret tutarına kadar olan ücretlerin vergi dışı bırakılması uygulamasının da devam edeceği bildirildi.

Bu kapsamda 2027 yılında çalışanların gelirlerine vergi istisnası yoluyla 1 trilyon 460 milyar lira katkı sağlanacağı hesaplandı.

Enerji destekleri ve ücretlerdeki vergi istisnası da dâhil edildiğinde sosyal harcamalara ayrılan toplam kaynağın 3 trilyon 406 milyar liraya ulaşacağı açıklandı. Bu tutarın bütçe içindeki payı yüzde 12,5 olarak belirtildi.

Kentsel dönüşüm ödeneği yüzde 176 artırılacak

2027 yılı bütçesinde kentsel dönüşüm için ayrılan ödeneklerin yüzde 176 artırılarak 276 milyar liraya yükseltileceği açıklandı.

Deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla ise 769 milyar liralık ödenek öngörüldü.

Açıklamaya göre, 2023-2026 döneminde deprem bölgelerinin yeniden inşası için güncel fiyatlarla toplam 5,4 trilyon lira harcanmış olacak. Bu tutarın 104 milyar dolara karşılık geldiği belirtildi.

6 Şubat depremlerinin ardından 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının tamamlanarak teslim edildiği ifade edildi.

Savunma ve güvenliğe 3 trilyon 454 milyar lira

2027 yılı bütçesinde savunma ve güvenlik harcamaları için toplam 3 trilyon 454 milyar lira ödenek planlandı.

Bu kaynağın 2 trilyon 206 milyar lirası savunma harcamalarına, 1 trilyon 248 milyar lirası ise iç güvenlik harcamalarına ayrıldı.

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde silah, mühimmat, silah sistemleri ve diğer savunma araçlarının alımına ilişkin ödeneklerin yüzde 229 artırıldığı bildirildi.

Tarıma 1 trilyon 305 milyar lira destek

2027 yılı bütçesinde tarım sektörü için toplam 1 trilyon 305 milyar lira kaynak tahsis edildi.

İşveren prim desteğine 351 milyar lira

2027 bütçesinde tarımsal kredi sübvansiyonları hariç reel sektör destekleri için 658 milyar lira ödenek öngörüldü.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim desteği ödemelerine 351 milyar lira ayrıldı.

Halkbank esnaf kredilerinin sübvansiyonu için 92 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ödemeleri için 73 milyar lira, ihracat destekleri için 65 milyar lira ve diğer reel sektör destekleri için 78 milyar lira kaynak planlandı.

Belediyelere 2 trilyon 384 milyar lira

Büyükşehir belediyeleri, diğer belediyeler ve il özel idarelerine ayrılan toplam kaynağın 2027 yılında 2 trilyon 384 milyar liraya çıkarılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, mahalli idarelere ayrılan kaynağın bütçe içindeki payı 2002 yılında yüzde 4 iken 2027 yılında yüzde 8,7 olacak.

Merkezi yönetim bütçesinde yatırımlara ayrılan toplam kaynak ise 2 trilyon 849 milyar liraya yükseltilecek. Bu tutar bütçenin yüzde 10,4'üne karşılık geliyor.

2027 enflasyon hedefi yüzde 21

Bütçe açıklamasında 2027 yılına ilişkin ekonomik hedeflere de yer verildi.

2025 yılında yüzde 3,7 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2026 yılını yüzde 3,3 büyümeyle tamamlaması bekleniyor.

2027 yılında büyümenin yüzde 4,2'ye yükselmesi, 2029 yılında ise yüzde 5'e ulaşması hedefleniyor.

Enflasyonun 2026 yılı sonunda yüzde 28,4'e, 2027 yılı sonunda ise yüzde 21'e gerilemesi öngörülüyor.

İşgücü piyasasında ise 2027 yılında istihdamın 657 bin kişi artacağı tahmin ediliyor. İşsizlik oranının yüzde 8'e gerilemesi, işgücüne katılım oranının da yüzde 53,4'e yükselmesi bekleniyor.

Dış ticaret tarafında 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara ulaştığı, yıllıklandırılmış ihracatın ise 283,7 milyar dolar olduğu belirtildi.

2026 yılında toplam mal ve hizmet ihracatının 410 milyar dolar seviyesine ulaşması, 2027 yılında ise cari açığın millî gelire oranının yeniden yüzde 2'nin altına inmesi bekleniyor.