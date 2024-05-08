2028’de 1 milyar dolar değere ulaşacak

Nesrin KOÇASLAN

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında her sektörden 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding, faaliyetlerine başladı. 2024 yılında 50 milyon dolar, kısa vadede 100 milyon dolarlık değere ulaşmayı hedefleyen şirket, 2028 yılında ise 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalar yürüten İstanbul Holding, tarım sektöründeki yatırımlarında enerji verimliliğini sağlayacak GES projelerini de hayata geçirecek. İştiraklere ve yatırımlara yeni yatırımcı ve girişimcilerin dahil olmasıyla kurdukları yatırım fonlarıyla şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlayacaklarını ifade eden İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, “Lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Kurduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırımcılarımızın çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına alıyoruz. 2024 yılında en önemli gündem maddelerimizden biri uluslararası alandaki doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacak olan “İstanbul Yatırım Forumu’nu” hayata geçirmek olacaktır” dedi.

İlk yatırım tarım sektörüne

Yatırım ortaklığının ilk projesi tarım sektöründe oldu. Tarım sektörünün dünya genelinde her geçen gün stratejik öneminin arttığına dikkat çeken Murat Kalsın şirketin ilk yatırımının 200 milyon TL sermaye ile kurulan İH Tarım Yatırım A.Ş. olduğunu belirtti. Akabinde 2 milyon metrekare bir alan üzerindeki 85 bin badem ağacına sahip olan BIG Tarım şirketini satın aldıklarını belirten Kalsın, kısa vadede badem ağaçlarının sayısını 100 bine çıkaracaklarını söyledi.

Kalsın tarım yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: “Bu yatırımımızda yapay zekâ destekli sensör teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak, tarımda su, enerji ve gübre tasarrufu ile verim artışı sağlamaya başladık. Ülkemiz stratejik planlarında da tarım her geçen gün daha fazla desteklenmekte ve önemi artmaktadır. Biz de ülke gıda politikalarıyla uyumlu olarak bu alanda yatırımlarımızı arttırmayı hedefliyoruz.” Murat Kalsın, ayrıca BIG Tarım firmamızın faaliyetleri kapsamında enerji verimliliği sağlayacak Güneş Enerjisi Santralı (GES) yatırımlarıyla ilgili fizibilite çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek

Kurdukları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırımcıların çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına aldıklarını belirten Murat Kalsın, “Bu yapının ana hedefi mevcut yatırımcılarımıza yüksek sermaye getirisi sağlayacak projeleri gerçekleştirmektir.

Ayrıca bu özel amaçlı yapı ile tasarruf sahiplerinin varlıklarının getirisini maksimize edecek uygulamaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bütün süreçlerimizi SPK gözetiminde şeffaf, izlenebilir, denetlenebilir ve hesap verebilir şekilde yürütüyoruz. Böylece yatırımcı ekosistemini büyük ve küçük tüm yatırımcılar açısından çekici ve güvenilir kılacak bir yatırım fonu modeline sahibiz” diye konuştu.

Murat Kalsın, 2024 yılında yatırım stratejilerini hayata geçirmek, kurumsal yapının küresel yatırım ağları ile ilişkilerini güçlendirmek, iş modelinin Türkiye, özellikle Avrupa ve dünyada görünürlüğünü artırmak ve uluslararası alandaki doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacak İstanbul Yatırım Forumu projesini de hayata geçirmek gibi gündem maddeleri olduğunu kaydetti.

KOBİ’lerle birlikte büyüyecek

Türkiye’nin büyüme ve gelişme trendine bağlı olarak KOBİ’lerin desteklenmesinin, sermaye ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesinin ve ortak fon havuzu oluşturulmasının bu sürecin en önemli faktörleri arasında yer aldığına dikkat çeken Murat Kalsın, yaklaşık 3 milyon üzerindeki Türk girişiminin büyümeye yönelik faaliyetlerinde farklı iş modellerine ve ortaklık kültürüne ihtiyaçları olduğunu anımsattı.

Bu çerçevede güçlü iş birikimine sahip 100 iş insanının ortaklık vizyonu ile bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding’in, Türk şirketlerini geleceğe taşıma amacı ile faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Murat Kalsın, “Şirketimizin kurumsal organizasyon tasarımını 2022 ve 2023 yıllarında tamamladık. Ekosistemimizde oluşacak iştirakler ve yatırımlara yeni yatırımcı ve girişimcileri dahil edeceğiz. 2028 yılına kadar yapılacak yatırımlarla 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşma hedefimiz bulunuyor” açıklamasında bulundu.