2030’a kadar cari dengeye 300 milyar dolarlık kaynak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtımını Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısıyla yaptı.

Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tuttuklarını bildirdi. Türkiye ekonomi modelinin en önemli çıktısının cari fazla vermek üzerine olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, şunları kaydetti: 'Türkiye son 3-4 yılda cari fazla verecek noktaya geldi. Yatırımlarla beraber Türkiye dışsal ve içsel faktörlere rağmen cari fazla vermeye başlayacak.

Bunun sonucunda da sürdürülebilir fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlayacak. Türkiye şu an 2030'a kadar 300 milyar doların üzerinde, 300'ü de bilerek kullanayım, cari dengeye katkı sağlayacak bir kaynak oluşturmuş durumda zaten. Bu yıldan itibaren de yansıma başlayacak. En önemlisi Karadeniz doğal gazının hane halkında kullanılmaya başlanması."

“Hiçbir yerde para aramaya gerek yok”

Reel sektör ve bankacılık sektöründe dolarizasyonun yüzde 70'e ulaştığı bir dönemde KKM'yi uygulamaya aldıklarına dikkati çeken Kavcıoğlu, yaklaşık bir yıldır sürecin olumlu ilerlediğini anlattı.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası ve döviz kuruyla ilgili asılsız ve olumsuz haberlere rağmen KKM'de istikrarın devam ettiğini belirterek, "Sistem işliyor. Şu an yüzde 60 bankacılık sektöründe bilançoda liralaşmaya doğru gidiyor. Bu bizim bankacılık sektörünün de gücünü gösteriyor. Merkez Bankası rezervleriyle güçlü. Buradan kimseye ekmek çıkmaz.

Kurda bütün fiyatlar da faizler de aynı istikrarda devam edecek. Şu an uygulamaya giren yatırımlarla tahminimi söyleyeyim, hiçbir yerden para aramaya gerek yok. 2030 sonuna kadar 500 milyar doların üzerinde Türkiye bütçesine para girecek. Türkiye sonucu almıştır. Cari dengeyi ikinci yarıdan itibaren sağlıyoruz. Cari dengeyi sağladığımızda Türkiye kalıcı olarak fiyat istikrarını sağlamış olacak ve enflasyon tahminlerini gerçekleştirecektir."

“Kurda makas aşağıya geliyor”

Kurdaki makasın aşağı geldiğini vurgulayan Kavcıoğlu, vatandaşların her habere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Altın ithalatına ilişkin soruyu yanıtlarken Kavcıoğlu, bazı kişilerin özellikle televizyon kanallarında yanlış bilgilendirme yaptığını, bu tür yorumların dünyada çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Kavcıoğlu, vatandaşı yanlış yönlendirerek kazancına göz dikmenin doğru olmadığını vurgulayarak, "İthalat arttı, doğru. Orada öyle bir noktaya geldi ki hatta dünyadan 20-30 dolar daha fazlası Türkiye'de altın satılır oldu. Merkez Bankası olarak her zamanki gibi kendi rezerv gücümüzle piyasaya girdik.

Piyasada ithalat şu an 2 aydır hemen hemen yok gibi. Merkez Bankası gerekli adımları atıyor. Hem vatandaş istiyorsa daha iyi bir seviyede altın da alıyor" değerlendirmesini yaptı. Kavcıoğlu, piyasada altın fiyatlarının daha dengeli bir noktaya geldiğine, talebin de normal seviyelere indiğine dikkat çekti.

“İkili kur diye bir şey yok”

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak her yıl başında ülkenin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları politikalara göre çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Kavcıoğlu, "Merkez Bankası olarak biz yorumlar ve faraziler üzerinden değil, kendi tahminlerimiz üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu. Döviz kurunda "ikili fiyat mekanizması" konusuna yönelik bir soru üzerine Kavcıoğlu, "İkili kur sistemi diye bir şey yok" dedi.

Kavcıoğlu, Kapalı Çarşı'nın her zaman mevcut banka kurunun biraz üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu yeniymiş gibi seçim öncesi bu işi alevlendirerek, bazı gazeteler de bunu manşet yaparak, arabalar koyarak... Ağır konuşmak istemiyorum. TMerkez Bankası bu ülkenin en itibarlı kurumu. Türkiye'deki para politikamız neyse o şekilde devam etmektedir. Merkez Bankası politikalarıyla bunu normalleştirir. Politikalarımız üç günlük değil" diye konuştu.