25 yıllık balon üreticisine konkordatoda ek süre

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Balon ve parti malzemeleri üreticisi Balonevi için konkordato sürecinde yeni bir karar alındı. İstanbul'daki mahkeme, 25 yıllık şirketin mali durumunun değerlendirilmesi amacıyla geçici mühleti iki ay daha uzattı. Kararla birlikte şirketin konkordato kapsamında sağlanan koruması 7 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

12 Ekim'de yayımlanan mahkeme ilanına göre uzatma kararı 7 Ekim'de alındı. Balonevi'nin konkordato talebinin bundan sonraki aşaması ise aralık ayının ilk haftasında yapılacak duruşmada değerlendirilecek.

Mahkemeden iki aylık ek süre

İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi, Balonevi Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen konkordato davasında geçici mühletin iki ay uzatılmasına hükmetti.

Mahkemenin 7 Ekim tarihli kararına göre şirketin nihai mali durumunun değerlendirilebilmesi için mevcut koruma tedbirlerinin devam etmesine karar verildi.

İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi kapsamında verilen uzatma kararıyla geçici mühletin bitiş tarihi 7 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Mahkeme ayrıca görevli konkordato komiserlerinin çalışmalarını sürdürmesini kararlaştırdı.

Balonevi hakkında konkordato süreci ilk olarak temmuz ayında başlamıştı. 9 Temmuz'da verilen üç aylık geçici mühlet kararı, 16 Temmuz'da ilan edilmişti.

Ekim ayında alınan yeni kararla şirketin mali yapısının ve konkordato talebinin değerlendirilmesi için ek süre sağlandı.

Kritik duruşma 4 Aralık'ta

Balonevi'nin konkordato sürecindeki bir sonraki önemli tarih de belli oldu. Mahkeme, davanın yeni duruşmasını 4 Aralık 2026 Cuma günü saat 13.45'e bıraktı. Konkordato komiserlerinden, şirketin kesin mühlet talebine ilişkin ayrıntılı ve denetlenebilir raporu duruşmadan en geç üç hafta önce sunmaları istendi.

Bu rapor, şirketin mali durumunun ve borçlarını yeniden yapılandırma planının değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak.

Duruşmada kesin mühlet talebi ve sürecin sonraki aşamaları ele alınabilecek. Ancak mahkemenin 4 Aralık'ta mutlaka nihai bir konkordato kararı vereceği kesinleşmiş değil.

Mevcut karar, şirketin konkordato talebinin kabul edildiği ya da reddedildiği anlamına gelmiyor.

2001 yılında İstanbul'da kuruldu

Konkordato sürecindeki Balonevi, Türkiye'de balon ve parti malzemeleri üretimi alanında faaliyet gösteren köklü şirketlerden biri. Şirketin kendi tarihçesine göre faaliyetleri Eylül 2001'de İstanbul Seyrantepe'de başladı.

2009 yılında Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisine taşınan Balonevi, aynı yıl kendi teknolojisiyle geliştirdiği ilk balon üretim makinesini devreye aldı.

2010 yılında Balonevi Party Store markasıyla ilk parti mağazasını açan şirket, üretiminin yanı sıra perakende satış alanında da büyümeye yöneldi.

2012 yılında köpük balon, 2017 yılında ise kâğıt tabak ve bardak üretimine başladı.

Balonevi, 2023 yılında üçüncü balon üretim makinesini devreye alırken 2024'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de şirket yapılanmasına gitti.

Böylece 25 yıllık geçmişinde hem ürün çeşitliliğini artırdı hem de yurt dışı pazarlara yönelik adımlar attı.

Yıllık kapasite 300 milyon balon

Balonevi'nin üretim ölçeği, şirketin açıkladığı kapasite verilerinde görülüyor. Şirketin resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre kendi geliştirdiği üretim sistemleriyle yılda 300 milyon lateks balon üretim kapasitesine ulaşıldı.

Tuzla'daki üretim tesisinde farklı boyut ve şekillerde lateks balonların yanı sıra parti malzemeleri de üretiliyor.

Şirketin ürünleri arasında doğum günü, kutlama ve organizasyonlarda kullanılan balonlar, baskılı balonlar ve çeşitli parti ürünleri bulunuyor.

Ancak açıklanan 300 milyon adetlik rakam, şirketin yıllık üretim kapasitesini ifade ediyor. Balonevi'nin 2026 yılında fiilen kaç adet balon ürettiğine ilişkin doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Bu nedenle konkordato sürecinin üretim hacmine nasıl yansıdığı henüz bilinmiyor.

Ürünlerinin 30 bin noktaya ulaştığını açıklıyor

Balonevi'nin faaliyetleri yalnızca kendi mağazalarıyla sınırlı değil. Şirketin internet sitesindeki tanıtım bilgilerine göre beş farklı dağıtım kanalı üzerinden Türkiye ve yurt dışında 30 binden fazla satış noktasına ürün ulaştırılıyor.

Aynı tanıtımda, 10 binden fazla ürün çeşidinin satış kanallarında sunulduğu belirtiliyor.

Balonevi, kendi markası altındaki parti mağazalarının yanı sıra farklı perakende satış noktalarında da ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.

Ancak bu rakamlar şirketin kendi açıkladığı satış ağı büyüklüklerini gösteriyor. Konkordato başvurusunun ardından satış noktalarının sayısında veya dağıtım faaliyetlerinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.

Fabrika ve mağazalar için kapanma kararı var mı?

Balonevi hakkında yayımlanan son mahkeme ilanı, şirketin iflasına veya faaliyetlerinin sona ermesine ilişkin bir karar içermiyor. Karar yalnızca konkordato geçici mühletinin iki ay daha uzatılmasını ve mevcut koruma tedbirlerinin devam etmesini kapsıyor.

İlanda Tuzla'daki üretim tesisinin kapatıldığına, mağazaların faaliyetlerini durdurduğuna veya çalışanların işten çıkarıldığına ilişkin bir bilgi yer almıyor.

Bununla birlikte şirketin güncel üretim, istihdam ve satış durumuna ilişkin ayrıntılı finansal veriler de açıklanmış değil.

Konkordato, mali sıkıntı yaşayan bir şirketin borçlarını mahkeme denetiminde yeniden yapılandırmasına imkân sağlayan hukuki bir süreç.

Geçici mühletin uzatılması, şirketin borçlarını yeniden düzenleme çabalarının mahkeme gözetiminde sürdüğü anlamına geliyor; tek başına iflas kararı niteliği taşımıyor.

Balonevi açısından bundan sonraki kritik gelişme, konkordato komiserlerinin hazırlayacağı rapor ve 4 Aralık'ta yapılacak duruşma olacak.