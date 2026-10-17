27,2 trilyon lira harcama öngörüldü: Zorluklara karşı dayanıklı bütçe

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 27,2 trilyon liralık gider ve 23,4 trilyon liralık gelir öngören 2027 yılı 2027 Yılı Merkezi Yöne­tim Bütçesini bağladı. Törende ko­nuşan Cevdet Yılmaz, "2027 yılı bütçemiz, zorlu bölgesel ve küresel koşullar karşısında, ekonomimi­zin güvenliğini ve direncini pekiş­tiren, Türkiye'nin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştü­ren, kazanımlarımızı kalıcı sosyal refaha taşıyan bir dayanıklılık, re­fah ve dönüşüm bütçesidir" ifade­lerini kullandı. Yılmaz, 2027 yılı bütçesini makroekonomik istik­rarı koruyan, dezenflasyon süreci­ni destekleyen, kamu kaynaklarını etkin kullanan, yatırımı, istihda­mı, üretimi ve ihracatı güçlendi­ren, ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıran ve toplum­sal refahı gözeten bir anlayışla ha­zırladıklarını belirtti.

KDV, gelir vergisini aşacak

2027 yılı bütçe gelirlerinin alt kalemleri şu şekilde oldu:

-Gelir vergisi

5 trilyon 533 milyar lira

-Kurumlar vergisi

2 trilyon 223 milyar lira

-Özel tüketim vergisi

3 trilyon 284 milyar lira

-Katma değer vergisi

5 trilyon 681 milyar lira

-Diğer vergi gelirleri

3 trilyon 184 milyar lira

-Vergi dışı gelirler ise

3 trilyon 502 milyar lira

-Personel giderleri

7 trilyon 117 milyar lira

-Mal ve hizmet alım giderleri

2 trilyon 184 milyar lira

-Cari transferler

10 trilyon 240 milyar lira

-Sermaye giderleri

-trilyon 855 milyar lira

-Sermaye transferleri

750 milyar lira

-Faiz giderleri

3 trilyon 975 milyar lira

Bütçede öne çıkan başlıklar şöyle: