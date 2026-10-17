27,2 trilyon lira harcama öngörüldü: Zorluklara karşı dayanıklı bütçe
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütçemiz, zorlu koşullar karşısında, ekonomimizin güvenliğini ve direncini pekiştiren, Türkiye'nin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımlarımızı sosyal refaha taşıyan bir dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 27,2 trilyon liralık gider ve 23,4 trilyon liralık gelir öngören 2027 yılı 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini bağladı. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, "2027 yılı bütçemiz, zorlu bölgesel ve küresel koşullar karşısında, ekonomimizin güvenliğini ve direncini pekiştiren, Türkiye'nin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımlarımızı kalıcı sosyal refaha taşıyan bir dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesidir" ifadelerini kullandı. Yılmaz, 2027 yılı bütçesini makroekonomik istikrarı koruyan, dezenflasyon sürecini destekleyen, kamu kaynaklarını etkin kullanan, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı güçlendiren, ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıran ve toplumsal refahı gözeten bir anlayışla hazırladıklarını belirtti.
KDV, gelir vergisini aşacak
2027 yılı bütçe gelirlerinin alt kalemleri şu şekilde oldu:
-Gelir vergisi
5 trilyon 533 milyar lira
-Kurumlar vergisi
2 trilyon 223 milyar lira
-Özel tüketim vergisi
3 trilyon 284 milyar lira
-Katma değer vergisi
5 trilyon 681 milyar lira
-Diğer vergi gelirleri
3 trilyon 184 milyar lira
-Vergi dışı gelirler ise
3 trilyon 502 milyar lira
-Personel giderleri
7 trilyon 117 milyar lira
-Mal ve hizmet alım giderleri
2 trilyon 184 milyar lira
-Cari transferler
10 trilyon 240 milyar lira
-Sermaye giderleri
-trilyon 855 milyar lira
-Sermaye transferleri
750 milyar lira
-Faiz giderleri
3 trilyon 975 milyar lira
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