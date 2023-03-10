320 milyon TL fonla 10 milyar liralık ticaret hacmi yaratacak

Deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı sağlamak amacıyla “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programını başlatan ve bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnafı iki yıl boyunca teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla destekleyecek olan Hepsiburada, program kapsamında 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verecek.

Bölgede 120 bin kişiye istihdam imkanı sunmayı hedefleyen şirket, yerel üreticilerin ürünlerini de komisyonsuz olarak tüketici ile buluşturuyor. Proje için 320 milyon liralık fon oluşturduklarını ve 2 yılda 10 milyar liralık ticaret hacmi yaratacaklarını açıklayan Hepsiburada’nın CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, ikinci kaynağın da depremzedelere yardım etmek isteyenlerin Hepsiburada üzerinden alacağı yerel ürünler olduğunu belirtti.

Depremden önce bölgede bin 600’ü kadın olmak üzere toplam 6 bin girişimci ile çalıştıklarını kaydeden Gökçetekin, 2025 yılına kadar 5 bini kadın olmak üzere girişimci sayısını 10 bine çıkaracaklarını açıkladı. “Desteklerimiz zamanla sınırlı değil” diyen Gökçetekin, yıllar içerisinde ihtiyaca göre programa yenilikler ekleneceğini dile getirdi.

“Bölge üreticilerinin yanındayız

Depremin etkilediği 11 ilin toplam iş hacimleri içinde yüzde 8 paya sahip olduğunu kaydeden Gökçetekin, oluşturdukları platform üzerinden satış yapan, deprem nedeniyle üretim ve tedarik süreçlerine devam edemeyenlere depolama, paketleme, kargo hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmeti ücretsiz sağlayacaklarını iletti.

İş yapmak isteyen girişimciler için 3 tane ihtisas eğitim merkezi kuracaklarını duyuran Gökçetekin, “Hepsiburada olarak depremin ilk gününden itibaren bölgedeki üreticilerimizin yanındayız. Önemli olan uzun vadede bölgeyi hayata tutunduracak çözümler üretmek. Biz Hepsiburada sözü verdik. Tekrardan ayağa kalkarsak üreterek kalkarız. Yeniden kalkınma e-ticaretle, e-ticaret üretimle olur. Sözümüz yıllarca sürecek” dedi.

“11 ilin gerçeği çok farklı’’

Depremin ikinci gününde ekipleriyle bölgeye gittiklerini ifade eden Gökçetekin, şirket olarak bölgedeki depolarını yatakhane olarak kullandıklarını aktardı. Bazı depolarının depremde hasar aldığını, koordinasyonu Adana’daki yeni lojistik merkezinden sağladıklarını kaydeden Gökçetekin, 3 konteyner depo kurduklarını da söyledi.

Bölgede 500 çalışan sayısını bine çıkarma hedeflerinden bahseden Gökçetekin, şunları söyledi: “11 ilin gerçeği çok farklı örneğin Adana’daki girişimci komisyonsuz satış talep ederken, depremden daha çok etkilenen Hatay’da en çok depolama desteği isteniyor. Bunun için bölgesel destekler üzerinde çalışıyoruz.”

“Hepsiburada'nın desteğiyle kısa sürede toparlandık”

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaşayan Hepsiburada girişimci kadınlarından, Neşeli Mutfak’ın kurucusu Dilek Tecirli, bölgede yaşananları ve Hepsiburada’nın kadın girişimcilere sunduğu destekleri anlattı. Yaşanan felaketin boyutunu 6 Şubat sabahı gün ağardığında anladıklarını aktaran Dilek Tecirli, şunları söyledi: “Depremin ilk gününden itibaren Hepsiburada'nın ilgi ve desteğini gördük.

İnsani yardımlarının yanı sıra, Hepsiburada iş ortağı olduğum için işimi çok hızlı ayağa kaldırdık. Sağladıkları teknolojik ve fiziksel imkanlar sayesinde kısa sürede tekrar sipariş almaya ve işimi yapabilmeye başladım. Tekrar çalışmanın ne kadar iyi geldiğini size anlatamam. Biliyorum ki bu şekilde dayanışmayla ve üreterek zaman içerisinde iyileşeceğiz, düzeleceğiz.