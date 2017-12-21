33 milyon ton atık geri kazanıldı

21 Aralık 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri'ni açıkladı.

Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketi, lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı.

Buna göre, 2016 yılında 140 atık bertaraf ve bin 558 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam bin 698 tesisin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Toplam kapasitesi 834 milyon metreküp olarak belirlenen 134 düzenli depolama tesisinde 44 milyon ton atık bertaraf edildi.

Yakma tesislerinde 310 bin ton atık bertaraf edildi

Toplam kapasitesi yıllık 644 bin ton olan 6 yakma tesisinde toplam 310 bin ton atık bertaraf edildi.

Toplam kapasitesi yıllık 424 bin ton olan 7 kompost tesisinde 140 bin ton atık işlem gördü ve 20 bin ton kompost üretildi. Ayrıca atık geri kazanımı lisanslı 35 beraber yakma tesisinde 739 bin ton atık yakılarak enerji geri kazanımı gerçekleştirildi.

Lisanslı diğer bin 516 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 32 milyon ton atık metal, plastik, kağıt ve benzeri ürünlerin geri kazanımı sağlandı.

Böylece toplamda 33 milyon ton atık geri kazanılmış oldu.

Kaynak: AA