40 liraya 4 çeşit yemek! Halkın yüzünü güldüren iftar menüsünde hangi ilin imzası var?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'Haydi Sofraya' restoranları, Ramazan ayı boyunca 40 lira karşılığında 4 çeşit yemek veriyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanan ve Antep mutfağının lezzetlerini yansıtan restoranlar, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubelerinde hizmet veriyor.

Söz konusu hizmetten faydalanan ve yemeklerin ev yemeklerini aratmadığını belirten Mehmet Karaca, "Artık Gaziantep'te sulu yemek yapan yer bulmak zor. Ama burada yöresel yemekleri tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca fiyatlar inanılmaz uygun. Dışarıda bir nohut dürüm bile 70 lira olmuşken burada 40 liraya doyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.