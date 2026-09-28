43 yıllık perakende devi kapanıyor

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ABD’de perakende sektörünün köklü markalarından Frugal Fannie’s Fashion Warehouse, 43 yıllık faaliyetinin ardından kapanma kararı aldı. Şirket, kalan son mağazasında tasfiye satışlarını başlatırken kapanış kararının arkasındaki nedenler de belli oldu.

43 yıllık serüven sona eriyor

İndirimli kadın giyim ürünleriyle özellikle ABD'nin New England bölgesinde tanınan Frugal Fannie’s Fashion Warehouse faaliyetlerine son veriyor.

Şirketin sahipleri Kathleen Doxer ve Orrin Doxer'ın; sağlıkla ilgili nedenler, kilit pozisyonlardaki bazı çalışanların emekliye ayrılması ve mağazanın kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine kapanış kararı aldığı belirtildi.

Kira sözleşmesinin yeniden uzatılması için seçeneğin kalmaması da kararda etkili oldu.

Tasfiye satışları başladı

Şirket, kapanış sürecini yürütmesi için SB360 Capital Partners ile anlaşırken Massachusetts eyaletinin Westwood kentindeki son mağazada tasfiye satışları 24 Eylül itibarıyla başladı.

Kapanış kampanyası kapsamında günlük giyim, dış giyim, özel gün elbiseleri, takılar, aksesuarlar ve ev dekorasyon ürünlerinin fiyatlarında ek indirimlere gidildi.

Şirket, normal dönemde bazı ürünleri büyük mağazalara kıyasla yüzde 50'ye varan daha düşük fiyatlarla sattığını belirtirken tasfiye sürecinde indirimlerin daha da artırılacağını duyurdu.

Tasfiye kapsamında yapılan satışlarda iade kabul edilmeyecek. Daha önce gerçekleştirilen alışverişlerde geçerli olan iki haftalık iade süresi ise 7 Ekim'e kadar devam edecek. Hediye kartları ve mağaza kredileri 11 Kasım'a kadar kullanılabilecek.

2003'te iflas korumasına başvurmuştu

Frugal Fannie’s daha önce de ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, 2002 yılında Washington D.C. ve Philadelphia'daki faaliyetlerini sonlandırarak Massachusetts'teki dört mağazasına çekilmişti.

Bir yıl sonra kalan mağazalarını da kapatan şirket, ABD'de şirketlere borçlarını yeniden yapılandırma imkânı sağlayan Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurmuştu.

Ancak markanın Westwood'daki ilk mağazası birkaç ay sonra yeniden faaliyete geçmiş ve şirket yoluna devam etmişti.

Aradan geçen 23 yılın ardından bu kez markanın kalan son mağazası da kapanıyor.

Çalışanlara kapanış bonusu

Şirket yönetimi çalışanlarına gönderdiği mektupta kapanış sürecinde işten çıkarma yapılmayacağını bildirdi. Personelin istediği tarihe kadar çalışabileceği, mağazanın kalıcı olarak kapanacağı güne kadar görevine devam eden çalışanlara ise ek ödeme yapılacağı belirtildi.

Şirket, kapanış sürecinin hem çalışanlar hem de yıllardır mağazadan alışveriş yapan müşteriler için duygusal olacağını ifade etti.

Bölgede kapanan zincirlere bir yenisi eklendi

Frugal Fannie’s'in kapanmasıyla ABD'nin New England bölgesinde geçmişte önemli yere sahip olup faaliyetlerini sonlandıran perakende zincirlerine bir yenisi daha eklendi.

1970 yılında kurulan Christmas Tree Shops, 2023'te iflas sürecine girerek aynı yıl kalan mağazalarını kapatmıştı. Geçmişi 1954'e uzanan Bob’s Stores ise Haziran 2024'te iflas korumasına başvurmuş ve bir ay sonra kalan 21 mağazasını kapatmıştı.

Massachusetts merkezli indirim zinciri Building 19 da 2013 yılında iflas başvurusunda bulunarak perakende sektöründen çekilmişti.

Frugal Fannie’s ise 43 yıllık geçmişinin ardından kalan son mağazasındaki tasfiye sürecinin tamamlanmasıyla faaliyetlerini tamamen sonlandıracak.