Beyaz eşya sektöründe daralma sürüyor: İhracat yüzde 18 düştü

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2026 yılının ocak-ağustos dönemine ilişkin sektör verilerini açıkladı. Veriler, sektörün ihracat ve üretimindeki daralmanın yılın ilk sekiz ayında devam ettiğini ortaya koydu.

Ocak-ağustos döneminde beyaz eşya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, üretim ise yüzde 13 geriledi. İç satışlardaki düşüş yüzde 4 ile daha sınırlı kaldı.

İç satış ve ihracatın toplamından oluşan satış hacmi ise yüzde 13 azalarak 17 milyon 450 bin 364 adet olarak gerçekleşti.

Ağustosta iç satış ve üretim arttı

Ağustos ayında sektörün iç pazarında yılın geneline kıyasla daha olumlu bir görünüm izlendi. İç satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 825 bin 359 adede ulaştı.

Üretim de yüzde 4 artışla 2 milyon 242 bin 419 adede yükseldi. Buna karşılık ihracat yüzde 8 düşerek 1 milyon 498 bin 828 adede geriledi. Toplam satışlar da yüzde 3 azalışla 2 milyon 324 bin 187 adet oldu.

“İç pazarda güçlü ve kalıcı canlanmaya ihtiyaç var”

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Şengül, ağustos ayında iç satışlarda kaydedilen artışa rağmen sekiz aylık verilerin iç pazarda güçlü ve kalıcı bir canlanmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sektörün üretim gücünün ve uluslararası rekabetçiliğinin korunması açısından iç pazarın güçlenmesinin önemine işaret eden Şengül, uzun kullanım ömrüne sahip temel ihtiyaç ürünlerinde kredi kartı taksit imkanlarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Kredi kartında taksit ve komisyon çağrısı

Özellikle yüksek tutarlı beyaz eşya alışverişlerinde aylık ödeme yükünü azaltacak taksit düzenlemelerinin iç talebi destekleyebileceğini kaydeden Şengül, kredi kartı komisyonlarına ilişkin de düzenleme çağrısında bulundu.

Şengül, ticari kart işlemleri dahil olmak üzere kredi kartı komisyonlarının mevcut finansal koşullarla daha uyumlu hale getirilmesinin sektörün finansman yükünün hafifletilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Şengül, sektörün hem iç pazarın hem de ihracatın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.