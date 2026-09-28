Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlayacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlara yönelik yürütülen süreç ve finansal piyasalarda alınacak tedbirlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamındaki işlemlerin yalnızca ilgili faaliyetlere karışanları kapsayacağını ifade eden Şimşek, “Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.” dedi.

Fon yatırımcılarının hakları gözetilecek

Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde hareket edildiğini kaydeden Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini bildirdi.

Şimşek, gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerine karşı gerekli adımların atılacağını belirterek, “Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.