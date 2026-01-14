5 binden fazla pub’a vergi şoku

İngiltere'de pub işletmecileri, sektör yöneticileri ve siyasiler haftalardır bütçede yapılan işletme oranları değişikliklerini eleştiriyor. Tartışmaların merkezinde, özellikle perakende, eğlence ve konaklama sektörüne yönelik vergi yükünün artacağı endişesi yer aldı.

İki kat artış yaşandı

Hükümete bağlı Değerleme Ofisi Ajansı Başkanı Jonathan Russell, Parlamento’daki Hazine Seçim Komitesi toplantısında çarpıcı bir tabloya dikkat çekti. Russell’a göre 5 bin 100 pub, vergilendirmede baz alınan "vergilendirilebilir emlak değeri" açısından en az iki kat artış yaşadı.

Bütçede, işletmelerin vergilendirilebilir emlak değeri ödemelerinde kullanılan çarpanın düşürüleceği açıklandı. Bu karar ilk bakışta rahatlatıcı görünse de sektörün asıl tepkisi başka bir noktaya odaklandı.

4.3 milyar sterlinlik fon

Hazine, Covid döneminde uygulanan ve perakende-turizm-yeme içme sektöründe emlak vergisini yüzde 40’a kadar azaltan indirimleri kademeli olarak kaldıracağını duyurdu.

Hükümet, indirimlerin kaldırılma sürecinde işletmelere "geçiş desteği" sağlamak amacıyla 4,3 milyar sterlinlik bir fon oluşturulduğunu açıkladı.

Ancak bu geçici destek mekanizmasının 2029’a kadar süreceği, sonrasında işletmelerin artan yükle baş başa kalacağı belirtiliyor.

Yeni değerlemeler Nisan’da yürürlüğe girecek

Vergi hesaplamalarında etkili olacak yeni emlak değerlemeleri, 2024 verileri baz alınarak hazırlandı ve Nisan ayında başlayacak yeni mali yılda resmen devreye girecek.

Bazı mülklerde düşüş görülse de, özellikle konaklama ve yeme içme sektöründe çoğu işletmenin değerlemesi pandemi sonrası ticarette toparlanma nedeniyle yükseldi.

Ortalama artış yüzde 32

Jonathan Russell, pub’larda değerlemelerin ortalama yüzde 32 arttığını belirtti. Buna karşın yaklaşık yüzde 15’lik bir kesimde değerlerin düştüğünü de vurguladı.

Russell, 2017 ile 2026 listeleri karşılaştırıldığında artışın toplamda yaklaşık yüzde 8 seviyesinde göründüğünü, Covid döneminin ise değerlemelerde “anormal bir kırılma” yarattığını ifade etti.

Hükümet yeni destek planı hazırlığında

Geçen hafta İşçi Partili bakanlar, gelen eleştirilerin ardından pub’lara yönelik yeni bir finansal destek üzerinde çalışıldığını doğruladı. Ancak söz konusu desteğin kapsamı, tutarı ve kimleri kapsayacağı henüz açıklanmadı.

Pub’lara özel vergi indirimi şart

Britanya Bira ve Pub Birliği Başkanı Emma McClarkin, açıklanan tabloyla birlikte birçok pub’ın Nisan’dan itibaren ciddi bir mali baskı hissedeceğini söyledi.

McClarkin’e göre, artan vergi ve oran yükü birçok kapanışın temel nedeni ve çözüm için pub’lara özel business rates indirimi hayati önem taşıyor.

“İstihdam ve mahalle kültürü için yerel pub’larımızı kaybetmemeliyiz” mesajını veren McClarkin, hükümetin açıklayacağı destek paketinin detaylarının beklendiğini vurguladı.