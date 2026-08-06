50 yılda biriktirdikleri servet emekliliğe yetmedi! Tek tatilde iki yıllık bütçeleri tükendi

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İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşayan Sharon ve Sean Taylor çifti, yaklaşık 50 yıl boyunca 350 bin sterlin emeklilik birikimi yaptı.

Ancak yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle özel emekli maaşlarının aylık giderlerini karşılayamadığını söyleyen çift, planladıklarından çok daha erken tasarruflarını kullanmak zorunda kaldı.

Aylık gelir faturaları bile karşılamıyor

Çift, özel emeklilik sisteminden aylık toplam 1400 sterlin, bir akrabalarına kiraya verdikleri evden ise 350 sterlin gelir elde ediyor.

Ancak aylık yaklaşık 1700 sterlinlik fatura ve araç finansmanı ödemeleri nedeniyle günlük yaşam masrafları için neredeyse hiç para kalmadığını belirtiyor.

Tek tatil iki yıllık seyahat bütçesini bitirdi

Çiftin en büyük sürprizlerinden biri ise tatil harcamaları oldu. İtalya'da yaptıkları iki haftalık tatil için 10 bin sterlin harcadıklarını belirten Sharon Taylor, bu seyahatin iki yıl boyunca kullanmayı planladıkları tatil bütçesini tek seferde tükettiğini söyledi.

64 yaşındaki Sharon Taylor, "Bir tatil yaptık ve bütçe tamamen bitti" ifadelerini kullandı.

Beklenmeyen masraflar birikimleri hızla eritti

Çift, emeklilikte aylık 1000 sterlin tasarruf kullanmayı planlarken, artan fiyatlar nedeniyle bu rakamın 1500 sterline çıktığını ifade etti.

Bunun yanı sıra 3000 sterlinlik merkezi ısıtma sistemi ve 2000 sterlinlik yeni giriş kapısı gibi beklenmedik harcamalar da kısa sürede birikimlerinin önemli bölümünü tüketti.

"Her şeyi hesapladık ama hayat pahalılığını öngöremedik"

Sharon Taylor, emeklilik döneminde bu kadar tasarruf yapmak zorunda kalacağını hiç düşünmediğini belirterek, hayat pahalılığındaki artışın tüm hesaplarını bozduğunu söyledi.

Çalışma hayatı boyunca daha fazla para biriktirmiş olmayı dilediğini ifade eden Taylor, emeklilik için tasarruf yapanlara da "İhtiyacınız olacağını düşündüğünüzden daha fazlasını biriktirin. Ayda sadece 5-10 sterlin bile olsa mutlaka kenara para koyun" tavsiyesinde bulundu.