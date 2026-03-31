5G ile kesintisiz ve güvenilir haberleşme imkanı geliyor

Türkiye’de 1994’te baş­layan mobil iletişim se­rüveni, yarın hizme­te sunulacak 5G teknolojisi ile birçok alanda yeni imkan­ların kapısını açacak. Türkiye, 1986’da araç telefonları aracı­lığıyla 1G teknolojisiyle tanış­tı. Cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderi­mine olanak sağlayan 2G tek­nolojisi ise 1994’te kullanılma­ya başlandı. Dönemin Başba­kanı Tansu Çiller’in, 23 Şubat 1994’te dönemin Cumhurbaş­kanı Süleyman Demirel’i ara­masıyla ilk cep telefonu gö­rüşmesi gerçekleştirildi. Se­sin yanında datanın da önem kazanmasıyla Türkiye, 2009 itibarıyla 3G’ye geçti. 1 Nisan 2016’da ise mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuşuldu.

Külliye’de tören düzenlencek

Türkiye’de mobil iletişim 32 yılın ardından bugün Cum­hurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Alt­yapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu’nun katılımıyla düzen­lenecek tören sonrası 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine ge­çilecek. Bu tarihi geçiş, ileti­şimden sanayiye, eğitimden sağlığa, ekonomiden toplum­sal hayata kadar her alanda köklü dönüşümün haberci­si olacak. 5G hizmetleri, 1 Ni­san’da ilk sinyalin alınması­nın ardından belli bir takvim dahilinde Türkiye genelinde hizmete sunulacak. Geçen yıl 3 operatörün katılımıyla ger­çekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildi. 5G ile mobil internet hızı yaklaşık 10 kat artacak. Böylece kesintisiz ve daha güvenilir haberleşme imkanı sağlanacak.

Bu teknoloji, birçok alanda önemli gelişmeleri de berabe­rinde getirecek. Bu büyük dö­nüşümde en önemli öncelik­lerden biri, teknolojinin sa­dece tüketildiği değil, yerli ve milli imkanlarla üretildiği Tür­kiye vizyonu olacak.

5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yüzde 60’a varan oran­larda yerli malı belgeli ürün, ürün bulunma durumuna gö­re de yüzde 30’a varan oranlar­da milli haberleşme ürünü kul­lanım yükümlülüğü getirildi. Mobil özel şebekelerde de milli ürün zorunluluğu bulunuyor. Haberleşme Teknolojileri Kü­melenmesi (HTK), 160’tan faz­la firma ve 8 binden fazla ça­lışanıyla sektörün rekabet gü­cünü artırıyor. TÜBİTAK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Ha­berleşme Araştırmaları Mer­kezi (UDHAM) Başkanlığı des­tekleriyle “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebeke­si Projesi” gibi çalışmalarla 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu ve yazılımlar geliştirildi.

Hasdal Akıllı Yol Projesi’n­de yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonları başa­rıyla devreye alındı. TÜRK­SAT’ın uydu ve kablo altya­pısındaki katkıları, ULAK’ın milli baz istasyonları, GSM operatörlerinin sahadaki ya­tırımları ve diğer tüm paydaş­ların çalışmalarının bir araya gelerek Türkiye’yi içinde bu­lunduğu bilişim çağında daha güçlü ve bağımsız kılması he­defleniyor.

"Dijital bağımsızlıkta stratejik önemde bir çağ başlıyor"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Turkcell’in 32 yıldır Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna yön verdiğine işaret etti. Kazancı, “Ülkemizin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağ başlıyor. Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz. 5G hamlesiyle haberleşme standartlarını yükseltmekle kalmıyor, Türkiye’nin sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda küresel rekabet gücünü perçinliyoruz. 5G ile birlikte yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, Türkiye’nin yarınlarını da daha sağlam bir altyapı üzerinde şekillendireceğiz” dedi.