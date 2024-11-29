6 haneli fiyat beklentisi yükselirken, Bitcoin ETF'ler rekor girişin eşiğinde

Bu yıl değerini ikiye katlayan Bitcoin, küresel hisse senetleri ve altını solladı. Piyasa analistleri ise bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

The Benchmark Company’nin kıdemli analisti Mark Palmer, Bitcoin fiyatındaki yükselişin büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle destekleneceğini belirtti.

Altındaki yüzde 845'lik yükselişi hatırlattı

Geçmişte altın piyasasında da benzer bir durum yaşandığını belirten Palmer, 2000’lerin başında altın borsa yatırım fonlarının yatırımcılar ve emeklilik fonları tarafından portföylere dahil edilmesiyle altının değerinin yüzde 845 oranında arttığını hatırlattı. Benzer sürecin Bitcoin için de yaşanabileceğini söyledi.

Bitcoin'de Trump etkisi

ABD seçimlerinden zaferle çıkan ve “kripto başkanı” olarak tanınan Trump’ın ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma yönünde planlar kurması da Bitcoin'deki yükselişi destekliyor. Trump’ın Beyaz Saray’a bir “kripto çarı” da atamayı planladığı iddia edilirken, Palmer bu adımların ABD’yi kripto ve Bitcoin madenciliği alanlarında lider yapacağını söylüyor.

'Yıl sonuna kadar altı haneli seviyelere ulaşacak'

Bu etkilerle birlikte Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşma ihtimali yüzde 73 olarak gösteriliyor. Deribit borsası verilerine göre ise opsiyon yatırımcıları, Bitcoin’in 2024 sonuna kadar altı haneli seviyelere ulaşacağına dair yoğun şekilde bahis yapıyor.

Bitcoin ETF'ler rekor girişin eşiğinde

Öte yandan BlackRock Inc. ve Fidelity Investments'ın da aralarında bulunduğu ihraççıların ETF'leri kasım ayından şu ana kadar 6,2 milyar dolar çekti. ETF'ler en son şubat ayında 6 milyar dolarlık zirveyi görmüştü.

11 Ocak'ta işleme açılan Bitcoin spot ETF'lerine 27 Kasım sonuna kadar toplam 30,38 milyar dolar sermaye girişi oldu.