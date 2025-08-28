67 yıllık firmadan konkordato başvurusu! Ve mahkeme kararını açıkladı

Tarım sektöründe yedek parça üretimi alanında faaliyet gösteren Kırıkkale, Yahşihan merkezli 67 yıllık Emniyet Sanayi Ziraat Aletler firması konkordato başvurusu yaptı.

Mahkeme şirket hakkında 3 ay süreyle konkordato geçici mühlet kararı verildi.

Kırıkkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına göre; 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilen şirket şöyle: Emniyet Sanayi Zirai Aletler Yedek Parça İmali İnşaat Sarrafiye Turizm Petrol Oto Alım Satım İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi; Emniyet Sanayii İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi.

Ayrıca şirket ortakları Emre Baştuğ, Mehmet Baştuğ ve İsmail Baştuğ hakkında da geçici mühlet kararı çıkarıldı.

Mahkeme, davacı şirketin mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığı veya konkordato teklifinin tasdik şartlarının yerine gelip gelemeyeceğinin tespiti amacıyla alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Mehmet Çuhadar, İsmail Can ve Bülent Yücel’i geçici komiser heyeti olarak atanmasına karar verdi.

Emniyet Sanayi hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

İnternet sitesindeki bilgiye göre; Emniyet Sanayi Zirai Aletlet Ltd. Şti., Türkiye’de biçerdöver yedek parça üretimi gerçekleştiren ilk şirket.

Halit Baştuğ tarafından 1958’de kurulan şirket, Kırıkkale’de 5250 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında üretim yapıyordu.

Emniyet Sanayi firmasının ürettiği yedek parçalar 5 ülkede 30’u aşkın ülkeye ihraç ediliyordu.

Şirket bünyesinde 4 binden fazla ürün bulunuyor.