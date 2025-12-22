7 yıllık cinayet firarisi sera bahçesinde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan bir hükümlünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir sera bahçesinde saklanırken JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının, Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.Y.A.’yı kasten öldürdüğü, kaçış sürecinde akrabasına ait kimliği kullandığı ve uzun süredir gizlenmek amacıyla seralarda çalıştığı tespit edildi.

Ortak çalışma ile kıskıvrak yakalandı

Operasyonun, Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı JASAT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, 2025’in ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin, son 2,5 yılda ise toplam 436 bin kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirtti. Yerlikaya, “Milletimizin huzur ve güvenliği için suçluların izini gece gündüz demeden sürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.