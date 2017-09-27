8. İstanbul Finans Zirvesi başlıyor

27 Eylül 2017

Bu sene 8. kez düzenlenecek olan İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) finansal teknolojiler ve risk yönetimi ana temasını ele alacak. Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan katılacak. 27-28 Eylül tarihlerinde Hilton Bomonti Otel’de dünya ekonomisine yön veren pek çok karar alıcı, özel sektör temsilcisi ve akademisyeni bir araya getirecek olan IFS’17’ye Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere finans sektörünün önemli isimleri katılıyor.

İstanbul Finans Zirvesi 2017, IFS Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yülek, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Güneybatı Somali Cumhurbaşkanı H.E. Sharif Hassan Sheikh Aden, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşmasıyla devam edecek olan zirvenin ilk gününde Kalkınma bankalarından merkez bankalarına kadar farklı kurumların temsilcileri oturumlarda bir araya gelecek.

Zirvenin 2. günü Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açılış konuşmasıyla başlayacak ve CEO & CFO paneliyle devam edecek. Zirvenin son etabı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın konuşmasıyla başlayacak ve birbirinden önemli oturumlarla devam edecek.

Zirvenin bu sene 8. kez düzenlenmesinin önemine değinen IFS Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ünal, “Krizler, darbe teşebbüsleri de olsa biz yolumuzdan vaz geçmedik. Çünkü biliyoruz ki Türkiye büyümek ve zenginleşmek zorunda” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



“Hep birlikte aynı evde oturuyoruz. Her birimizin refahı diğerimiz için önemli. Komşumuz yokluk çekerken varlık içinde sefa süremeyiz. Bugün dünya ekonomileri de bu acı tabloyu yaşıyor. Her birimiz birey olarak ve toplamda da Türkiye olarak eğer daha refah içinde yaşamak ve zenginleşmek istiyorsak bunun bir tek yolu var; daha çok çalışmak, üretmek, ihraç etmek… Dünya ekonomisindeki payımızı arttırmamız gerekiyor. Karlı ve verimli bir kalkınma için finansman büyük önem taşıyor. Ekonomimizin damarlarındaki kan olan finansmanın ülkemizi tercih etmesi ve uzun soluklu olması finansman kalitemizi yükseltecektir. Küresel finansman, kendisini güvende hissettiği ve kar edeceğine inandığı ekonomileri sever. Türkiye’deki yatırım iklimini hep birlikte bu anlamda pozitif yönde desteklemeliyiz.”