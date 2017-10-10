9 bin nüfuslu Karaburun emlakta 'viraj'ı döndü

10 Ekim 2017

Ekonomisi birkaç yıl öncesine kadar tarım ve balıkçılığa dayanan, 9 bin 600 nüfusuyla İzmir'in en küçük ilçesi Karaburun, son yıllardaki gayrimenkul hareketliliğiyle dikkati çekiyor.

Çeşme, Urla ve Seferihisar'a göre plaj sayısının az, yolunun uzun ve virajlı olması gibi nedenlerle turizmdeki gelişmeden payını alamayan ilçenin kaderi, İzmir Çeşme Otoyolu ile ilçeyi birbirine bağlayan ve viraj sayısını azaltacak yeni yol projesiyle değişti.

Toplam 55 kilometrelik yolun 40 kilometrelik bölümünün tamamlanmasıyla ilçede gayrimenkul alım satımı ve fiyatlarında hissedilir artış yaşandı.

İlçe Tapu Müdürlüğü kayıtlarından derlenen bilgiye göre, yol çalışmasının başladığı 2015 yılında toplam bin 572 gayrimenkulün alım satım işlemi yapılırken geçen yıl yüzde 23 artışla bu rakam bin 972'ye ulaştı. Bu yılın ocak-eylül döneminde de alım satım işlemi bin 484 olarak gerçekleşti.

Karaburun Belediyesine yapılan yeni inşaat ruhsatı başvurularının da önemli ölçüde artması dikkati çekiyor. Buna göre 2015 yılında 145 olan inşaat ruhsatı başvurusu geçen yıl 203'e, bu yılın ocak-temmuz döneminde ise 188'e yükseldi.

"Ana etken İstanbullular"

Denize yakın arsalar ve özellikle de köylerde atıl durumda bulunan taş evler yatırımcıların ilgi odağı olurken ilçenin hemen her yerinde görülebilen satılık levhaları da rakamları doğruluyor.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu yaptığı açıklamada, Karaburun'un emlak ve gayrimenkul satışı olarak altın çağını yaşadığını söyledi.

Yolun başlayacağını duyan yatırımcının yıllar öncesinde ilçede yatırım yapmaya başladığını anlatan Güleroğlu, bu artışta İstanbul'dan İzmir'e göçen insan sayısında artış olmasının belirleyici olduğuna işaret etti.

İzmir çevresindeki turizm ve yaşam merkezlerinde metrekare fiyatları en uygun bölge olan ilçenin yatırımcıyı cezbettiğini anlatan Güleroğlu, "İstanbul ve yabancı yatırımcılar nedeniyle Karaburun'da fiyatlar yüzde 30-40 civarında hareketlilik gösterdi. Karaburun en gözde yer haline geldi çünkü Çeşme ve Alaçatı'da fiyatlar çok yükseldi. Yatırım bu tarafa doğru yöneldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılmasının da bu bölgede gayrimenkul hareketliliğinin katlanarak artmasına neden olacağını düşünüyoruz." dedi.

Taş evlere yüksek bedeller isteniyor

Güleroğlu, ilçede özellikle eski taş evlerin fiyatlarının astronomik olarak arttığına değinerek, "Alaçatı'da yaşananların benzerine şahit oluyoruz. Birkaç yıl önce 150 bin liraya satılan bir ev ya da arsaya bugün 500 bin lira isteniyor. İçinde yerleşim bulunmayan köhne durumda binalara 1 milyon lira gibi bedeller isteniyor." diye konuştu.

Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yol çalışmalarının başlamasının ilçelerinin gelişmesine olumlu yansıdığını, yolun gelecek yıl tamamlanmasıyla turizmde önemli bir atılım gerçekleştireceklerini bildirdi.

İlçedeki yapılaşma hızına dikkati çeken Çakır, amaçlarının doğayı koruyarak planlı büyümek olduğunu bunun için imar çalışmalarına önem verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA