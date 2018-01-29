AB, Brexit'te geçiş sürecini belirledi

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin üyelikten ayrılmasının ardından iki yıla yakın sürecek geçiş sürecine ilişkin kuralları belirledi.

Brüksel’de yapılan ve 27 AB üyesinin ilgili bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi toplantısında "iki dakikada" onay verilen kurallardan en çok "Brexit sonrası geçiş sürecinde İngiltere'de AB kurallarının uygulanacak olması" dikkati çekiyor.

Bunun yanı sıra Londra yönetimi, söz konusu süreçte AB kurumlarında ve karar mekanizmalarında herhangi bir şekilde yer almayacak.

Üzerinde uzlaşılan kurallar gereği İngiltere 2021'den önce AB'li ortaklarından izin almaksızın herhangi bir üçüncü tarafla ticari anlaşma da imzalayamayacak.

Toplantıda, AB üyesi ülkelerin bakanları, geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'de sona ermesini kararlaştırdı.

Öte yandan, herhangi bir anlaşmazlıkta karar merci olacak AB Adalet Divanı'nın, Brexit destekçilerini rahatsız edeceği tahmin ediliyor. Çünkü Brexit yanlıları, AB adalet sisteminin İngiliz yargısının egemenliğini ihlal ettiğini öne sürüyor.

Brexit süreci

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.

Haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere, önceki yıl haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.